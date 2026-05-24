El joven tuvo que ser atendido en el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi y posteriormente trasladado a su casa

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HuelvaUn joven menor de 16 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 24 de mayo, tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María de la aldea de El Rocío en Almonte (Huelva). Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el joven tuvo que ser atendido en el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi y posteriormente trasladado por Protección Civil a su domicilio.

Es una de las incidencias más destacadas de la pasada jornada, 23 de mayo, durante la puesta en marcha del Plan Aldea 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se ha atendido un total de 1.153 pacientes y que las incidencias han ascendido a 352.

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Un hombre de 50 años resultó herido después de que dos bueyes lo arrollaran

En la tarde del sábado, también se trasladó al mismo centro sanitario a un hombre de 50 años después de que dos bueyes lo arrollaran (resultó herido en miembro superior). Igualmente, los sanitarios atendieron a una mujer de 63 años que se había caído de una carriola y que fue evacuada igualmente al Centro Sanitario del 061 en el Cecopi.

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En cuanto a las atenciones sanitarias, hasta el momento, se ha atendido a 1.153 pacientes, cifra muy similar a la del Rocío de 2025 cuando se atendieron 1.150, y se han realizado 39 traslados a centros hospitalarios, 17 de ellos a hospitales de Sevilla y otros 22 a los de Huelva. En cuanto a las patologías, el 20% de las atenciones han sido de carácter traumatológico, 8% de tipo dermatológico, 14% por infecciones leves, 14% respiratorio y 10% de tipo cardiocirculatorio.