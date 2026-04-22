El Ayuntamiento llama a extremar la precaución con botellas y otros objetos de cristal para evitar lanzarlos a la calzada.

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Un joven ha resultado herido grave al explotarle en la cara un registro eléctrico, donde al parecer intentó guardar unas llaves. Este es uno de los incidentes que ha ocurrido este martes en plena Feria de Abril junto a otros, como el decomiso de 47,5 kilos de alimentos no aptos para su consumo y el aumento de lesionados por la gran cantidad de cristales en las calzadas, según el informe del Ayuntamiento de Sevilla.

El informe del Consistorio recoge el accidente después de que varios jóvenes intentaran guardar las llaves de su casa en el interior de una caja de registro eléctrico para evitar cargar con ellas durante la popular celebración. La imprudencia provocó una explosión, según los medios locales que publican que al meter las llaves en la caja generaron un arco eléctrico que golpeó en la cara de uno de los jóvenes, que tuvo que ser trasladado a un hospital, según consta en el balance oficial presentado por los delegados municipales de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores; y Movilidad, Álvaro Pimentel, por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Los cristales en el suelo, una preocupación para los servicios de emergencia

Otro de los problemas que están enfrentando los servicios de emergencias son el "alarmante incremento" de atención a heridos por cortes en los pies causados por cristales en la calzada. Las autoridades han advertido que no es problema menor. El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho un llamamiento a los propietarios de las casetas, pero también a los usuarios a extremar la precaución y no sacar botellas, vasos y otros objetos de cristal fuera de las casetas.

A esta incidencia, se suma el decomiso de 47,5 kilos de alimentos no aptos para su consumo, por ausencia de etiquetado o procedencia. Un hombre de 71 años tuvo que ser atendido al sufrir una bajada de tensión; además del cierre de dos casetas por la Policía Local al detectar el incumplimiento del horario establecido.

Estas son las incidencias recogidas en el balance municipal de la jornada del martes de Feria, según consta en una nota de prensa del Consistorio, en la que se destaca que 483 casetas fueron inspeccionadas por los Bomberos y que se registraron dos incendios dentro del Real, con origen en una freidora y un poste.