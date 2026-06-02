Dimite Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos en Andalucía

Raquel Martínez ha desvinculado su renuncia de los resultados electorales de su partido el pasado 17 de mayo en las elecciones andaluzas

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La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha presentado su dimisión ante el máximo órgano de decisión del partido, el Consejo Ciudadano Andaluz, mediante una carta que ha remitido este lunes a este órgano.

Desvincula su renuncia de los resultados electorales de su partido

Según han indicado a EFE fuentes de Podemos, Martínez ha desvinculado su renuncia de los resultados electorales de su partido el pasado 17 de mayo, ya que tomó la decisión meses atrás, pero no la comunicó "para no interferir en el proceso electoral autonómico".

"Lo he intentado, pero no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida", señala en la carta Martínez, que fue elegida coordinadora general de Podemos Andalucía en diciembre de 2024.

En su despedida, desea suerte a quien asuma su puesto y reclama para esa persona "la autonomía suficiente para hacerlo".

"Ha sido un honor ser la coordinadora general de Podemos Andalucía, el partido que me hizo ver la política con ilusión y con el que comencé a militar", indica en su carta.

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Martínez agradece el trabajo realizado en este tiempo a la militancia de Podemos Andalucía, trabajadores de la organización "y a las personas que me han acompañado, ayudado y cuidado en estos años, especialmente a mis amigos y familia".

También señala que seguirá militando en aquellos espacios políticos y movimientos sociales" que luchan contra las injusticias de la sociedad" y que buscan "construir una Andalucía mejor".