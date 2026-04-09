Agencia EFE 09 ABR 2026 - 23:19h.

Gabriel Rufián e Irene Montero han defendido la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE

Irene Montero y Gabriel Rufián, nueva pareja de izquierdas

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, han defendido este jueves la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y han apostado por que sus respectivas formaciones sean el motor de confluencias electorales en España y Cataluña: "Si no, nos matarán por separado".

Así lo han expresado ambos dirigentes en un acto celebrado en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ha reunido a más de 300 personas. Había expectación por el acto, que agotó las entradas a los pocos minutos de que se abriera el registro para reservarlas y ha obligado a habilitar otra sala para los que no han podido entrar al auditorio.

En su intervención, Rufián, cuya propuesta no cuenta con el aval de la dirección de ERC, ha reclamado directamente a la cúpula de su partido que lidere la construcción de confluencias de izquierdas en Cataluña: "Si me va el cargo, me voy a mi casa". El dirigente catalán ha subrayado que "Podemos, conjuntamente con otras fuerzas políticas, puede ayudar a estas confluencias, sin que nadie deje de ser lo que es" y que del mismo modo ERC puede hacerlo en Cataluña.

Rufián señala a los "partidos estatales a la izquierda del PSOE"

Rufián, que ha subrayado que el problema no son las izquierdas soberanistas como ERC, Bildu o el BNG, sino los partidos estatales a la izquierda del PSOE, ha reclamado que se "repita" la unión de las izquierdas que se produjo con Unidas Podemos. "Más allá de nuestras diferencias, nuestras filias y fobias, de las putadas que nos hemos hecho entre nosotros, digamos 'vale, tenemos que hablar, tenemos que juntarnos'", ha indicado.

Rufián no querido entrar en detalles de cómo se concretaría su propuesta, argumentando que "cuanto más se entre en el cómo, más fácil será que los aparatos de los partidos digan que no", a la vez que ha defendido "dar espacio" a las direcciones de los partidos para que puedan abordar este "complicado" debate. Sin embargo, ha hecho énfasis en la gravedad del momento y la urgencia de que la unión de las izquierdas se materialice, como condición necesaria para evitar un gobierno del PP y Vox.

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Contra PP y Vox

"Nos queda una bala. Si esta gente (PP y Vox) entra, entran para lustros. Tenemos una bala y tenemos la responsabilidad histórica de inventarnos algo electoral para intentar frenarlo", ha subrayado. Al respecto, ha elogiado que Podemos haya cedido en Andalucía para ir en coalición con IU y Sumar: "Se ha hecho un esfuerzo para intentar simplificar estas diferencias"

"Yo le pido a mi partido que lidere esto. Y si me va el cargo, me voy a mi casa", ha remarcado. Ante un público mayoritariamente joven, Rufián también ha defendido la importancia de disputar el "poder digital" e incrementar la presencia en las redes sociales: "Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira tiktok".

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Además de la interpelación directa a la dirección de ERC para que asuma el impulso de coaliciones de izquierdas en Cataluña, al final del acto Rufián ha cuestionado a quienes dicen que hace "daño" a Esquerra por defender su propuesta en contra de la opinión de la dirección.

"¿Qué tiene de malo poner a 300 o 400 personas, muchos jóvenes, en esta sala? Eso no hace daño, me siento muy orgulloso de ello", ha remarcado Rufián, que ha avanzado que están trabajando en una nueva charla de este estilo con la exdirigente de Compromís Mónica Oltra.

Montero, a favor de hacer equipo con Rufián

Por su parte, Montero ha remarcado su voluntad de "hacer equipo" con Rufián para intentar que Podemos y ERC "hagan el trabajo de movilizar todos los esfuerzos para que haya una izquierda fuerte". Aunque cuando Rufián hizo la primera charla sobre el futuro de la izquierda con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado los morados señalaron que "la unidad no se construye en torno a una foto" y se mantuvieron en segundo plano, hoy Montero se ha mostrado abiertamente partidaria de sumar esfuerzos con el líder de ERC en Madrid.

El acto ha sido moderado por el exlíder de Comuns Xavier Domènech, que ha elogiado la "valentía" de ambos dirigentes y ha ensalzado a Montero como "la Pasionaria de la izquierda actual" y a Rufián como "el puño de hierro contra la derecha española y catalana". Entre el público se hallaba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, el dirigente de Comuns Joan Mena, o la coordinadora general de Podem Catalunya, María Pozuelo.

Por parte de ERC, cuya dirección ha reiterado que no ve con buenos ojos las propuestas de Rufián, el líder, Oriol Junqueras, no ha acudido, pero sí han estado presentes el secretario general adjunto, Oriol López, y las vicesecretarias generales Laura Pelay y Laura Castel, así como el exlíder de los republicanos en el Congreso Joan Tardà, el principal valedor dentro del partido de las tesis de Rufián.