El caso permanece bajo investigación interna en el partido desde hace cinco meses

Las denunciantes refieren agresiones verbales, tocamientos, manipulación psicológica e incluso actitudes violentas asociadas al consumo de sustancias

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Podemos ha apartado cautelarmente de todos sus cargos orgánicos a Cecilio Esteve, uno de sus dirigentes en la provincia de Alicante, después de que nueve mujeres presentasen una denuncia colectiva contra él por comportamientos machistas y acoso.

El caso permanece bajo investigación interna en el partido desde hace cinco meses y hasta hace un par de semanas Esteve continuaba como asesor del grupo municipal Elda para Todas en el Ayuntamiento local.

La denuncia contra Cecilio Esteve

La denuncia colectiva presentada contra él, según informa Todo Alicante, está conformada por un documento de 25 páginas que recoge los testimonios de las denunciantes. En ellos, refieren agresiones verbales, tocamientos, manipulación psicológica e incluso actitudes violentas asociadas al consumo de sustancias.

Por medio de esa denuncia, el caso llegó hasta la Comisión Instructora frente a conductas machistas y LGTBIfóbicas de Podemos, pero las implicadas reprochan retrasos en el proceso y la falta de una acción resolutiva sobre los hechos. En ese sentido, ahondan en que también se ha tardado demasiado en el seno de la formación a la hora de adoptar medidas cautelares sobre el dirigente.

De ese modo, Esteve ha permanecido ligado a sus cargos durante todo este tiempo, participando en marzo en actos de Podemos como el Encuentro Ciudadano Canario, a pesar de que dos meses antes se había presentado la denuncia, según critican y según recoge el citado medio.

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Las denunciantes critican la gestión del caso de acoso en Podemos

Ante la situación, las autoras de la denuncia colectiva contra Cecilio Esteve lamentan la lentitud en la gestión del caso, que cinco meses después permanece a la espera de avances.

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Según señala TodoAlicante, alguna de las denunciantes aún no ha sido entrevistada por la formación y lamentan, igualmente, la falta de una comunicación continuada durante el proceso.

No fue hasta el 4 de marzo cuando la citada Comisión Instructora frente a conductas machistas y LGTBIfóbicas de Podemos solicitó la suspensión cautelar de Esteve, aplicada el día 16 de ese mes, siendo desde entonces cuando el dirigente ha dejado temporalmente todos sus cargos orgánicos en la formación, en la que ejercía con responsabilidades como miembro del Consejo Ciudadano Estatal, del Consell Ciutadà Valencià y secretario de Sociedad Civil de Podem. Además, también estuvo en la portavocía de Rebeldía de las juventudes del partido.

Pese al cese, no obstante, Esteve estuvo hasta hace un par de semanas trabajando como asesor del grupo municipal Elda para Todas en el Ayuntamiento eldense, dependiente del concejal Iñaki Pérez

En este tiempo, su presencia en redes, notable con anterioridad a la denuncia, se ha ido diluyendo de forma significativa.

Mientras tanto, desde Podemos, según el citado medio, inciden en la función de acompañar a las víctimas e informarlas sobre las vías judiciales disponibles, si bien no habría, por el momento, denuncias presentadas en sede judicial.