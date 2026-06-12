En el accidente ferroviario un tren de Iryo descarriló provocando el choque de un Alvia que circulaba por la otra vía

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La jueza de Montoro, Córdoba, que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, el pasado 18 de enero y en el que murieron 46 personas, apunta a delitos de homicidio y lesiones imprudentes como objeto del procedimiento. Esta causa penal, sin embargo, no es definitiva y la instrucción puede determinar si este objeto se mantiene o varía.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado que, no obstante, cualquier causa penal se sigue por delitos que pueden ir cambiando a lo largo de la instrucción, aunque el homicidio y las lesiones imprudentes han sido el objeto desde el principio.

Las mismas fuentes han señalado que aunque en el auto inicial no aparecía como tal, en otros posteriores sí se ha hecho referencia, como "el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares".

Tres peritos realizarán el informe definitivo sobre las causas del descarrilamiento del Iryo

En el accidente ferroviario que en enero de este año causó la muerte de 46 personas, chocaron dos trenes en Adamuz (Córdoba). La investigación, se prevé que tenga conclusiones, a mediados del próximo año.

La jueza Cristina Pastor, que instruye el proces, ha encargado el informe definitivo sobre las causas del descarrilamiento del Iryo y el choque posterior con el Alvia a tres peritos que necesitarán un mínimo de nueve meses, para realizarlo.

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Los sistemas de seguridad y mantenimiento de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente una rotura de la vía, que podría haber provocado el descarrilamiento del Iryo y posterior choque con el Alvia, según el último informe de la Guardia Civil .