Aunque reconoce que algunas víctimas sí están recibiendo apoyo y que cada caso debe valorarse de forma individual, denuncia que los trámites avanzan demasiado despacio Aunque reconoce que algunas víctimas sí están recibiendo apoyo y que cada caso debe valorarse de forma individual, denuncia que los trámites avanzan demasiado despacio

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







La hermana de una víctima de Adamuz, Marimar Fadón, ha denunciado en 'La mirada mrítica' que más de la mitad de las personas que viajaban en el tren no están pudiendo acceder a las ayudas previstas tras el siniestro, pese a sufrir secuelas físicas, psicológicas y emocionales derivadas del accidente.

Fadón asegura que muchas personas están teniendo que asumir de su bolsillo tratamientos médicos y terapias necesarias para su recuperación. "Hay mucha gente que lo está pasando mal porque se tienen que pagar el fisio, hay gente que necesita camas articuladas y no se las pagan, y hay gente que directamente no ha entrado en el seguro obligatorio de viajeros. Me parece de vergüenza", lamenta.

Marimar Fadón, hermana de una víctima de Adamuz: "Hay personas que no han podido trabajar y necesitan ese dinero"

Según explica, muchos de los afectados abandonaron el tren por su propio pie tras el accidente, algo que habría complicado posteriormente el reconocimiento oficial de sus lesiones o secuelas. Sin embargo, insiste en que el impacto psicológico y físico ha aparecido con el paso de los días y semanas.

"Cuando tienes un golpe no te sale al momento, te sale cuando tu cuerpo se enfría y se relaja. Ahí es cuando aparece todo", destaca. Fadón asegura que las reclamaciones ya han sido trasladadas a través de la asociación de víctimas, que trabaja para que los afectados puedan ser reconocidos y reciban la cobertura correspondiente. "No puede estar así esa gente. Hay personas que no han podido trabajar y necesitan ese dinero", afirma.

La hermana de una de las víctimas mortales también criticó la lentitud del sistema de ayudas y reclamó mayor sensibilidad ante una tragedia de estas dimensiones. "Esto va muy lento y esa gente no puede estar pagándose el fisio ni otros tratamientos porque es inviable", señala. Aunque reconoce que algunas víctimas sí están recibiendo apoyo y que cada caso debe valorarse de forma individual, denuncia que los trámites avanzan demasiado despacio mientras muchos afectados continúan afrontando gastos derivados del accidente.

Además, vinculó el siniestro con el estado de la red ferroviaria y mostró su preocupación por la seguridad en los trenes. "Ha sido un accidente y encima por un mal estado de las vías", ha concluido.