Mabel Cupet Sevilla, 12 JUN 2026 - 12:09h.

Los bomberos emplearon más de media hora en liberar al animal, que había quedado inmovilizado en un estrecho hueco de la estructura

Los efectivos utilizaron herramientas manuales, entre ellas un martillo y un cincel, con las que fueron ampliando poco a poco la abertura de la estructura

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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han rescatado este jueves a un gato que había quedado atrapado en la celosía de una vivienda de Estepona después de introducirse en una pequeña oquedad de la estructura.

La intervención comenzó sobre las 9.40 horas en un inmueble situado en la calle Huerta Nueva, donde el animal había quedado inmovilizado con la cabeza encajada en uno de los huecos de la celosía, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

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Una intervención delicada

A su llegada, los bomberos comprobaron que el reducido espacio en el que se encontraba el felino obligaba a actuar con especial cuidado para evitar causarle daños durante el rescate.

Para liberarlo, los efectivos utilizaron herramientas manuales, entre ellas un martillo y un cincel, con las que fueron ampliando poco a poco la abertura de la estructura. Durante toda la intervención protegieron la cabeza del animal, que sobresalía por el hueco, mientras retiraban parte del material de la celosía.

La actuación se prolongó durante algo más de media hora debido a la complejidad de la maniobra y a la necesidad de trabajar con precisión para garantizar la seguridad del gato.

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Rescate con final feliz

Finalmente, los bomberos lograron abrir espacio suficiente para extraer al animal, que fue liberado sin sufrir daños.

En las imágenes difundidas por el Consorcio Provincial de Bomberos puede escucharse el momento en el que los efectivos culminan con éxito la intervención y uno de ellos anuncia: "Ya está fuera".

El rescate concluyó sin incidencias y el gato pudo abandonar el lugar en buen estado tras una actuación que requirió paciencia y precisión debido a las reducidas dimensiones del hueco en el que había quedado atrapado.