Mabel Cupet Sevilla, 12 MAY 2026 - 12:24h.

La Policía local puso en marcha un operativo de rescate tras el aviso de una vecina

Los animales podrían haber sido utilizados en peleas de gallos antes de ser abandonados.

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La Policía Local de la localidad sevillana de Arahal ha rescatado con vida a dos gallos que habían sido abandonados y malheridos en el interior de un contenedor soterrado. Los animales fueron localizados durante la jornada del lunes y ya han recibido las primeras atenciones veterinarias mientras continúa abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según ha informado la Policía Local de Arahal, fue una vecina quien dio la voz de alarma tras percatarse de la presencia de las aves dentro del contenedor. A partir de ese momento se activó un operativo de rescate en el que participaron agentes de la Policía Local, trabajadores del Servicio de Limpieza, operarios de la Mancomunidad Campiña 2000 y efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil.

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Rescatados malheridos pero con vida

Tras varias maniobras, los dos gallos pudieron ser rescatados con vida, aunque presentaban heridas de diversa consideración. Los animales fueron trasladados posteriormente a las dependencias policiales, donde los agentes acondicionaron dos antiguas perreras para mantenerlos en un espacio seguro mientras se determina qué organismo se hará cargo de ellos.

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Antes de introducir a las aves en las instalaciones, los habitáculos fueron limpiados y preparados. Los agentes les facilitaron agua y alimento adecuado, y según ha explicado la Policía Local, los gallos comenzaron a beber y comer con normalidad poco después del rescate, una señal positiva sobre su estado de recuperación.

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Investigación abierta

La Guardia Civil ha iniciado ya una investigación con la información aportada por la Policía Local para tratar de identificar a las personas responsables del abandono de los animales. Paralelamente, también se ha dado aviso a la OCA, las Oficinas Comarcales Agrarias, que entre sus competencias tienen funciones relacionadas con la sanidad animal y vegetal.

Además, se ha solicitado la intervención de un veterinario para atender a los gallos y elaborar un informe requerido por el SEPRONA. El objetivo es determinar si las heridas que presentan podrían ser compatibles con la participación en peleas ilegales.

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Tanto la ubicación donde fueron encontrados como el tipo de lesiones observadas hacen sospechar a los investigadores que los animales podrían haber sido utilizados en peleas de gallos antes de ser abandonados.

Posible caso de maltrato animal

El caso ha generado indignación entre numerosos vecinos del municipio, especialmente por las condiciones en las que aparecieron los animales. Desde la Policía Local han querido agradecer públicamente la colaboración de la vecina que alertó del hallazgo, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de situaciones.

Asimismo, las autoridades han recordado que el abandono y el maltrato animal constituyen delitos tipificados en el Código Penal español tras la reforma legislativa de 2023.

Mientras continúa la investigación, los dos gallos permanecen bajo vigilancia y recibiendo cuidados a la espera de conocer su evolución y el destino definitivo que se les asignará una vez finalicen las actuaciones correspondientes.