Redacción Andalucía 27 JUN 2026 - 12:53h.

Un individuo se acercó a la víctima, de 45 años, y le rajó el rostro sin más antes de salir corriendo del lugar

La agresión se produjo el 24 de junio a las 23:55 horas en el barrio del Cristo de la Epidemia en Málaga capital

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MálagaUn hombre de 45 años fue acuchillado en la cara de forma totalmente inesperada cuando esperaba sentado en un banco de Málaga capital, según publica el diario 'Hoy'. Añade que están buscando al agresor.

El presunto ataque con arma blanca se produjo el 24 de junio a las 23:55 horas, tal y como especifica el citado medio, concretamente en el barrio del Cristo de la Epidemia en la ciudad andaluza.

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La víctima hacía tiempo para entrar a trabajar. De repente y de manera sorpresiva, un individuo se le abalanzó para rajarle el rostro. Se quedó descolocado y pronto se dio cuenta de que sangraba bastante.

Huida a la carrera y asistencia médica

Varias personas que lo vieron acudieron a prestarle ayuda en el lugar, mientras que uno incluso persiguió unos segundos al atacante, que se machó corriendo después de su violenta acción.

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Así lo relataron a los agentes de la Policía Nacional quienes presenciaron parte de los hechos. El afectado apenas pudo reaccionar o ver al autor de la agresión, según confesó a los efectivos desplazados.

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Tras una llamada al 112, un equipo sanitario se movilizó para atender al herido, que requirió después evacuación a un hospital para que le curaran bien el corte en la cara. La investigación está abierta para dar con el atacante.