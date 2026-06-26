Cuatro jóvenes persiguieron y golpearon a otros dos, dándoles puñetazos e insultándoles en Burgos

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La asociación Espacio Seguro ha denunciado una supuesta agresión homófoba a dos jóvenes en la madrugada del 24 de junio en la celebración de la hoguera de San Juan en la capital burgalesa, cuando otros cuatro jóvenes les persiguieron al grito de 'maricones' y les golpearon en la cara, dejando a uno inconsciente.

Estos hechos han sido ya denunciados ante la Policía Nacional, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno este viernes. De acuerdo con la denuncia de Espacio Seguro, los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la noche de San Juan cuando las víctimas salían de la hoguera, en la barriada de San Juan Bautista, y otros cuatro jóvenes les persiguieron.

Tras ver que una de las víctimas sacaba su móvil para grabar lo sucedido, el grupo propinó varios puñetazos en la cara y la nuca a los dos agredidos, y dejaron inconsciente en el suelo a uno de ellos, que tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios.

El joven tuvo que ser atendido porque perdió la conciencia

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a EFE que existe una denuncia en la Policía Nacional presentada por los dos jóvenes, por una supuesta agresión homófoba, que se está investigación y los agentes trabajan para identificar a los supuestos autores. La víctima que quedó inconsciente tuvo que ser atendida en el lugar de los hechos por los servicios de emergencia porque perdió la conciencia tras ser golpeado en la nuca.

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Espacio Seguro denuncia un aumento de los discursos de odio, que está derivando en mayor número de agresiones verbales y físicas, y recuerda que cuentan con un servicio de apoyo jurídico y psicológico para las víctimas de la lgtbiqfobia, al tiempo que anima a la sociedad a contactar con la asociación cuando tengan conocimiento de una agresión.