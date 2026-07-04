Iván Sevilla 04 JUL 2026 - 16:40h.

Unos vecinos alertaron tras escuchar ruidos en el interior de una vivienda del casco antiguo que suele estar deshabitada

Los agentes, que hallaron al individuo dentro del domicilio, vieron que había roto cristales, una ventana y una cerradura

Compartir







GranadaLa Policía Local de Íllora (Granada) sorprendió este 3 de julio y detuvo in fraganti a un ladrón armado con un hacha cuando se encontraba robando objetos de valor en una casa.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma al escuchar "ruidos en el interior de una vivienda del casco antiguo", según han precisado los agentes. "Al salir al exterior de los patios, pudieron ver a un varón".

PUEDE INTERESARTE Brutal agresión de un joven a un anciano para robarle la cartera en Benidorm

El individuo estaba accediendo a un inmueble que "suele estar deshabitado", pues los propietarios "residen en otra población vecina". De ahí que les resultase extraño que hubiese alguien en el domicilio.

Tras avisar a las autoridades, los policías se desplazaron al lugar, al que también acudieron los dueños de la casa. Sin embargo, estos últimos no pudieron entrar con las llaves, ya que estaba "cerrada por dentro".

PUEDE INTERESARTE Miedo entre los joyeros de Madrid que piden mano dura: los atracos a punta de pistola y a plena luz del día se suceden

Cristales, una ventana y una cerradura rotas

La persona que se encontraba en el interior había echado "el pestillo". Los mismos residentes en las viviendas colindantes describieron a los agentes que el presunto ladrón era "un conocido delincuente del pueblo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Autor de otros robos y muy conflictivo", pudieron arrestarlo después de que ya hubiese registrado varias habitaciones en busca de dinero o pertenencias valiosas para sustraer.

Llevaba "una pequeña hacha, un cuchillo y un destornillador", han detallado desde la Policía Local de Íllora. Para acceder al domicilio, había roto "cristales y una ventana" que estaba desmontada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya dentro, igualmente había fracturado la "cerradura de una puerta" que permitía entrar a una de las estancias. Fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza.

Implicado en otro robo hace dos meses en Íllora

En comisaría, los policías comprobaron que el varón también tenía una orden de búsqueda y captura emitida "por un juzgado de Granada". Había estado implicado en otro "robo cometido hace dos meses en la localidad".

Aparte, en su historial figura una buena cantidad de antecedentes "por muchos hechos delictivos", han recordado los agentes, quienes han agradecido "la colaboración" ciudadana y el "compromiso" de los vecinos para el arresto.