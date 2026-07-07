Manuel Pimentel Huelva, 07 JUL 2026 - 16:19h.

El herido, un hombre de 61 años, tuvo que ser evacuado en helicóptero tras una complicada intervención conjunta entre Guardia Civil, Bomberos y sanitarios

Los equipos de rescate tuvieron que descender mediante cuerdas hasta el lugar donde se encontraba

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Laboriosa intervención de Guardia Civil, Bomberos y servicios anitarios en la Sierra de Huelva durante el rescate de un parapentista que ha durado más de una hora. El accidentado, un hombre de 61 años con heridas graves, se encontraba atrapado en un paraje de difícil acceso en el término muncipal de Arroyomolinos de León (Huelva).

El accidente tuvo lugar sobre las 14:30 horas de este lunes cuando se recibió a través del 112 una llamada avisando de la caída de un parapente en una zona de montaña de gran pendiente y díficil acceso.

Según informa en una nota la Guardia Civil, en un primer momento el hombre presentaba heridas en las dos piernas y no podía ser socorrido por las personas que se encontraban en ese momento con él.

Rápidamente se desplazaron al lugar patrullas de Aracena, Santa Olalla del Cala y Cumbres Mayores. Una vez allí, pudieron comprobar la dificultad de acceso que había en el terreno, por lo que se solictó apoyo de los Bomberos de Aracena, así como de los servicios sanitarios y un helicóptero del 061.

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Evacuado en helicóptero

Tras localizar al herido, los equipos de rescate tuvieron que descender mediante cuerdas hasta el lugar donde se encontraba, procediendo a su inmovilización y asegurándolo en una camilla equipada con arnés para iniciar la extracción.

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Posteriormente, Guardia Civil y Bomberos realizaron el porte manual de la camilla por una ladera de gran pendiente y terreno muy escarpado, una maniobra especialmente exigente que, unida a las elevadas temperaturas registradas durante la intervención, obligó a efectuar varias paradas y prolongó el descenso durante más de una hora.

Una vez llegados a una zona accesible, el herido, un varón español de 61 años, fue estabilizado por los servicios sanitarios y evacuado en helicóptero a un Hospital de Sevilla. Como consecuencia del accidente presentaba lesiones de carácter grave.