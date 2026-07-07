El agente tuvo que realizarle la maniobra de Heimlich y reanimación cardiorrespiratoria a la mujer para salvarla

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Un agente de la Policía Nacional, que estaba fuera de servicio, ha salvado la vida de una mujer que se había atragantado con un trozo de pulpo en un restaurante cercano a Pontevedra. El agente tuvo que realizarle la maniobra de Heimlich y reanimación cardiorrespiratoria para lograr que echara el alimento que le obstruía las vías respiratorias.

El policía, que estaba sentado en una mesa contigua, observó que la mujer tenía claros signos de atragantamiento y se estaba asfixiando, pero sus acompañantes no sabían cómo socorrerla, según el comunicado de la Policía Nacional. El agente intervino y le realizó la conocida como maniobra de Heimlich.

Rodeó a la mujer con sus brazos para apretarle en la boca del estómago con la ayuda de su hermano, mientras otros clientes del local contactaron con el teléfono de emergencias.

Una enfermera que dirigió de manera clara y precisa las actuaciones por teléfono, le aplicaron cinco golpes dorsales y cinco maniobras de Heimlich en varias tandas.

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El agente tuvo que realizarle la maniobra de Heimlich y reanimación cardiorrespiratoria

Como la mujer comenzaba a presentar cianosis y signos de desvanecimiento por la falta de oxígeno, la enfermera ordenó iniciar las maniobras de reanimación (RCP).

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El agente, junto con su hermano, tumbó en el suelo a la mujer y realizaron la RCP durante más de tres minutos hasta que la víctima recuperó la consciencia y expulsó el trozo de pulpo que se le había quedado encajado.

La Policía Nacional recuerda que desde que los agentes comienzan su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, reciben formación en técnicas de primeros auxilios.

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Ante determinadas situaciones de emergencia, estos conocimientos pueden ser cruciales para asistir a las personas hasta la llegada de los servicios sanitarios.