Entre la discoteca y el lugar del atropello hay unas siete horas andando o media hora en coche

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar al vehículo implicado en el atropello y localizar al conductor

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La muerte de Nikoline, la joven noruega de 17 años hallada sin vida tras ser atropellada en la A-7 a la altura de Mijas (Málaga), sigue rodeada de incógnitas. La principal duda es cómo llegó hasta ese punto de la autovía, situado a unos 30 kilómetros de la discoteca de Puerto Banús donde fue vista por última vez durante la madrugada del lunes.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar al vehículo implicado en el atropello y localizar al conductor, que abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima. Al mismo tiempo, los investigadores tratan de reconstruir los movimientos de la adolescente durante las dos horas que transcurrieron entre su desaparición y el momento en que varios testigos alertaron al 112 del atropello.

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Entre la discoteca y el lugar del atropello hay mínimo siete horas andando

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia. La noche del domingo salió con una amiga para celebrar la victoria de la selección de Noruega en una conocida discoteca frecuentada por turistas extranjeros en Puerto Banús. Según ha trascendido y ha recogido el programa de Telecinco 'Vamos a ver', la última conversación con su madre fue sobre la una y media de la madrugada. Horas después, entre las tres y las cuatro, su amiga dejó de verla durante unos minutos al entrar al baño y, cuando regresó, la joven ya había desaparecido.

Las pesquisas sitúan la última señal de su teléfono móvil poco después, en las inmediaciones del local de ocio. Sin embargo, a las 5.20 horas varios conductores avisaron al servicio de emergencias de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7, en el término municipal de Mijas y en sentido Marbella. Horas más tarde se confirmó que la víctima era la adolescente noruega cuya desaparición había denunciado su familia.

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La distancia entre ambos puntos ha abierto numerosas preguntas. El recorrido entre la discoteca y el lugar del atropello supone alrededor de media hora en coche, mientras que a pie serían al menos siete horas de camino, lo que lleva a los investigadores a intentar esclarecer cómo llegó hasta la autovía y si pudo desplazarse en algún vehículo antes del siniestro. Por el momento, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y trabaja tanto para localizar al conductor fugado como para reconstruir las últimas horas de la joven antes de su muerte.