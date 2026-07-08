Arde un coche junto a una gasolinera de La Cala del Moral, en Málaga

El incendio ha activado todas las alarmas al estar el coche junto a los surtidores y el riesgo que ello conlleva

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El susto que se han llevado en La Cala del Moral, en El Rincón de la Victoria, Málaga, no ha sido pequeño. Un coche que estaba junto los surtidores de una gasolinera ha salido ardiendo en la tarde de este miércoles.

Tal y como informa ‘SUR’, el Servicio de Emergencias ha recibido multitud de llamadas sobre las seis menos cuarto de la tarde, que alertaba de un vehículo en llamas en una gasolinera BP situada en la salida Cueva del Tesoro, en La Cala de Moral, dentro del término municipal de Rincón de la Victoria.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que dieron por finalizada su intervención una vez extinguido el fuego y el vehículo fue retirado posteriormente por una grúa. No hay que lamentar daños personas y, por el momento, no han trascendido las causas del incendio.