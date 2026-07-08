Un incendio forestal de alta intensidad moviliza a 20 dotaciones de bomberos en Tarragona

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Los Bomberos de la Generalitat han activado este miércoles una veintena de dotaciones, tres de ellas aéreas, para hacer frente a un incendio forestal de "alta intensidad" declarado entre los municipios de Aiguamúrcia y Sant Jaume dels Domenys, en la provincia de Tarragona.

Según han informado los servicios de emergencia, el aviso del incendio se ha recibido a las 16:12 horas, cuando se ha detectado un fuego de vegetación forestal que ha sido clasificado desde el primer momento como de "alta intensidad".

En plena ola de calor en Cataluña, la situación es especialmente delicada. Este miércoles, 210 municipios presentan un riesgo extremo de incendio forestal, mientras que otros 455 se encuentran en riesgo muy alto, lo que ha llevado a la Generalitat a cerrar el acceso a siete espacios naturales como medida preventiva.

Los Bomberos continúan, además, trabajando en otros incendios activos registrados este miércoles. Entre ellos, el fuego iniciado el pasado lunes en Sentmenat (Barcelona), que continúa sin estabilizarse, así como el incendio declarado en Gavà, que ha obligado a confinar a unas 6.000 personas, y otro foco registrado en Navarcles, en Barcelona.