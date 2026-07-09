Desalojan viviendas y cortan la AP-7 por un incendio forestal en Estepona, en Málaga

El avance de las llamas ha obligado a desalojar una urbanización de Benahavís y a cortar la AP-7 mientras continúa el amplio dispositivo de extinción

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Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves entre los municipios malagueños de Estepona y Benahavís ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas y al corte de la autopista AP-7, debido a la proximidad de las llamas a la vía.

Ante la evolución del incendio, la Junta de Andalucía ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, según ha informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Desalojos preventivos en una urbanización

Las viviendas desalojadas pertenecen a la zona del Parque Botánico Country Club, en el término municipal de Benahavís. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas que han tenido que abandonar sus casas como medida de precaución.

El incendio se declaró antes de las 17:00 horas en la zona de Montemayor. En las labores de extinción trabajan diez medios aéreos y un importante dispositivo terrestre, según ha informado el Plan Infoca.

El operativo aéreo está integrado por dos aviones de carga en tierra, un avión anfibio pesado del Gobierno, un avión de coordinación, un helicóptero pesado, tres helicópteros semipesados, un helicóptero ligero y otro de mando y control.

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Por tierra intervienen 90 efectivos, apoyados por cuatro vehículos autobomba y una unidad médica, mientras continúan los trabajos para controlar el incendio y evitar que el fuego siga avanzando.