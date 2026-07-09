Diferentes calles con el mismo nombre siembran el caos en Córdoba a carteros, repartidores y ambulancias

Manuel Pimentel 09 JUL 2026 - 16:45h.

"Unos vecinos aseguraron una casa que no era la suya porque tenía la misma dirección que otra vivienda"

El Consejo del Movimiento Ciudadano pide un callejero oficial que incluya las zonas no urbanas y evitar problemas

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CórdobaEl callejero de Córdoba es uno de los más peculiares de España. No solo por el laberinto medieval de su casco histórico, sino por otra razón que tiene a muchos vecinos sumidos en el caos: el nombre de muchas de sus calles están repetidos.

El resultado es un mapa que desorienta a carteros y repartidores, complica el trabajo de los servicios de emergencia y difulta la contratación de sumistros como la luz, el agua o internet.

Buen ejemplo de ello es la calle Santa Ana de la Albaida. La calle "original" es la situada en las inmediciones de la carretera de Trassierra. Fue bautizada asi hace 20 años, pero con el tiempo han surgido más zonas que "le han copiado" el nombre: Santa Ana de la Albaida Norte, Santa Ana de la Albaida Baja y el entorno de la calle Olivar Viejo.

Paquetes perdidos y ambulancias dando vueltas

Esta coincidencia de nombres ha provocado un caos en el reparto postal y hasta en la contratación de seguros: "Unos vecinos aseguraron una casa que no era la suya, porque tenía la misma dirección que otra vivienda en el Catastro" relata una vecina de esta urbanización. Se dieron cuenta del error cuando tuvieron que dar un parte al seguro y la compañía había asegurado la casa de otra familia. Otros vecinos habían comprado unos muebles y la empresa los llevó a otro domicilio.

Los residentes de estas calles duplicadas denuncian también pedidos online que nunca llegan o elextravío de cartas importantes. Algunos, incluso han tenido que salir al encuentro de ambulancias que se perdían por el camino y no localizaban el domicilio correcto.

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Los conflictos en el callejero han ido surgiendo a raíz de la creación de nuevas urbanizaciones o en parcelaciones que han crecido al margen de la planificación urbana. En estos núcleos, son los propios residentes quienes van poniendo nombre a las calles conforme se construyen nuevas viviendas y se amplían los accesos.

Para salir al paso, muchos han colocado notas aclaratorias en sus propios buzones. Otros, han tenido que contratar apartados de correos o buscarse puntos de recogida para recibir sus paquetes. Además, la mayoría de las urbanizaciones afectadas han llegado a acuerdos con Correos para instalar casilleros, una medida que no convence del todo a los vecinos.

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Piden que se actualice el callejero

Se calcula que en Córdoba hay unas 125 urbanizaciones en las que viven entre 45.000 y 50.000 personas empadronadas que no aparecen reflejadas en el callejero oficial.

Una de las principales reclamaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano es la elaboración de un callejero oficial que abarque también los núcleos no urbanos de la capital. De este modo se evitarían los conflictos con el padrón, las empresas de mensajería o algo tan importante como los servicios de emergencias: ambulancias, Bomberos, Policía...

Pero es el Ayuntamiento el que tiene las competencias para aprobar el cambio de nombre de las calles y corregir las duplicidades al margen de su posterior notificación al Catastro, al Instituto Nacional de Estadística (INE) o a Correos para que actualicen sus bases de datos.

Mientras no se apruebe un callejero oficial que corrija estos problemas, vecinos como los de Santa Ana de la Albaida, la de la carretera de Trassierra, seguirán atrapados en un laberinto de nombres repetidos que les complica el día a día. Eso sí, ellos exigen que se modifique el nombre de las vías que surgieron posteriorermente a la suya. Para algo fueron los primeros.