Buscan a Soufiane, un menor vulnerable de 17 años desparecido en El Ejido, Almería

Soufiane es de complexión delgada, tiene el pelo negro y utiliza gafas graduadas

Reconstruyen los últimos movimientos de Nikoline, la joven cuyo cadáver fue hallado en la A-7 en Mijas: hablan con testigos y recaban indicios

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Soufiane, un joven de 17 años considerado vulnerable, permanece en paradero desconocido desde el 8 de julio en El Ejido, Almería. Su desaparición ha sido difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que ha activado una alerta urgente para facilitar su localización.

Según la información difundida por la organización, Soufiane es de complexión delgada, tiene el pelo negro y utiliza gafas graduadas. La alerta incluye una fotografía y una descripción básica para ayudar a identificarlo en caso de que alguien pueda aportar datos sobre su paradero.

Teléfono y correo para aportar información

SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave. Las personas que puedan aportar datos sobre Soufiane pueden contactar con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. La organización mantiene activos sus canales de comunicación y redes sociales para centralizar avisos y coordinar la difusión de la alerta.

En estos momentos se busca recopilar testimonios y reconocimientos que permitan reconstruir los movimientos del joven desde el momento de su desaparición. Las autoridades y los equipos de voluntarios trabajan con la información disponible para avanzar en su localización.