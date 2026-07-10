Agencia EFE 10 JUL 2026 - 10:16h.

Psicólogos especializados ofrecen atención y orientación para ayudar a los afectados a gestionar la situación

Incendio en Los Gallardos, Almería: la UME se une a la lucha contra el fuego, el más mortífero de la historia en la Comunidad

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Emergencias 112 Andalucía ha habilitado un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

El servicio, que ha sido puesto en marcha en la madrugada de este viernes, lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). Se encuentra disponible a través del número 677 904 624.

Soporte e información para afectados

El teléfono frece soporte emocional e información a los familiares de las víctimas y a los damnificados por el incendio, en el que 11 personas han perdido la vida y al menos 19 se encuentran desaparecidas.

A través de esta línea, psicólogos especializados ofrecen atención y orientación para ayudar a gestionar la situación.

Se trata de uno de los incendios más graves registrados en Andalucía en relación con el número de víctimas, tal y como ha señalado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha subrayado.

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En su extinción trabajan un total de 150 militares de la UME, junto a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

El origen del fuego apunta a la caída de un cable del tendido eléctrico cerca de la carretera N-340A, que hizo prender la vegetación. La mayoría de las víctimas mortales fueron encontradas en sus vehículos.