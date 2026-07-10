"Esto nos enseña hay que invertir en educación, en formación, dependiendo también de dónde veranea, dónde vive para cuando llegue una emergencia todos tengamos el protocolo claro"

Incendio en Los Gallardos, Almería| La cifra de fallecidos se eleva a 12 tras encontrar el cadáver de un ciclista

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Arantza Pérez, Vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes analiza para Informativos Telecinco el terrible incendio de Los Gallardos que se ha cobrado al menos 12 vidas y más de una veintena de desaparecidos y que ha puesto en evidencia la indefensión ciudadana en muchos casos ante este tipo de incendios devastadores.

Estamos ante un incendio muy devastador, muy rápido. Desde su experiencia, ¿a qué se debe esto, qué lo hace tan virulento y peligroso?

Un fuego tiene muchos factores o muchos ingredientes en su ecuación, por decirlo de alguna manera. Se han citado en este caso muchos de ellos como son la orografía, el viento, pero uno muy importante es esa vegetación que cuando llega el fuego se convierte en combustible. Ahí la clave está en que deberíamos tener 365 días al año para gestionar activamente nuestros territorios, nuestros montes y ese factor de la fórmula en el que sí podemos tener una incidencia y conseguir que estos fuegos sean acometibles y no tan virulentos y generen este tipo de emergencias es una de las claves.

Estamos hablamos mucho de la orografía complicada del terreno. Quizá es difícil hacerse a la idea, pero son caminos rurales, barrancos, con pedanías y casas muy diseminados... ¿esto complica mucho las cosas no?

Al final son nuestros montes. Se desconoce que más de la mitad de España es superficie forestal y está formada por estos relieves que son muy característicos de cada zona. Entonces, lo que sí que ha que hacer es anticiparse. Cuando llega una emergencia intentamos buscar soluciones no siempre son las mejores. Si tuviésemos planes de autoprotección adecuados a cada municipio y a cada orografía cuando llegase una emergencia sí que tendríamos claro cómo evacuar, por dónde salir, dónde están las zonas. Es decir, un montón de herramientas ya pensadas de antemano y planificadas y con una inversión acorde al nivel de riesgo de cada zona.

Algunas de las víctimas han muerto cuando intentaban huir por rutas no oficiales. Otros por no atender la llamada de evacuación. ¿Qué consejos podemos dar a quien se vea en una situación de peligro así?

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Esos consejos en ese momento es hacer caso a los expertos y autoridades. Esto nos enseña hay que invertir en educación, en formación, dependiendo también de dónde veranea, dónde vive para cuando llegue una emergencia todos tengamos el protocolo claro de lo que hay que hacer en cada momento.