Gonzalo Barquilla 10 JUL 2026 - 15:40h.

La angustia de una madre británica refleja el drama humano que deja el incendio de Los Gallardos, con 12 fallecidos

Incendio en Los Gallardos, Almería| La cifra de fallecidos se eleva a 12 tras encontrar el cadáver de un ciclista

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La tragedia provocada por el incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos, en Almería, no solo deja un balance provisional de 12 fallecidos, ocho heridos y unas 23 personas desaparecidas. Las historias marcadas por la incertidumbre se suceden en estos momentos. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno, familiares y amigos buscan desesperadamente noticias de quienes no han podido ser localizados.

La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de Garrucha una oficina para atender las denuncias de familiares de desaparecidos, aunque muchas personas también están recurriendo a las redes sociales con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus seres queridos o de ampliar la difusión de sus llamamientos.

Entre ellas se encuentra Patricia McGough, una ciudadana británica residente en Los Gallardos, que ha pedido ayuda a través de Facebook para localizar a su hija, desaparecida desde la tarde del jueves, cuando salió de casa con su perro y nunca regresó.

Una búsqueda contrarreloj

"Mi hija está desaparecida. Iba conduciendo un Ford Fiesta rojo con su perro. ¿Alguien la ha visto?", ha escrito este viernes Patricia McGough en una publicación en inglés que rápidamente comenzó a compartirse entre vecinos y residentes del Levante almeriense.

La madre ha explicado posteriormente que su hija abandonó la vivienda alrededor de las 18:30 horas del jueves. En un primer momento pensó que había salido a pasear con su perro, pero al comprobar que no regresaba decidió hacer público el llamamiento. La pista de la joven se perdió cerca del Hotel Continental Mojacar, según la progenitora, a unos 15 minutos en coche de Los Gallardos.

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Para facilitar su identificación, Patricia aportó un detalle del vehículo que conducía su hija: un Ford Fiesta rojo con salpicaduras de pintura en la parte trasera, una característica que podría ayudar a localizar el coche en caso de haber quedado atrapado en alguna de las zonas afectadas por el incendio.

Las respuestas a su publicación no tardaron en llegar. Decenas de usuarios le recomendaron contactar con las autoridades, mientras otros compartieron el mensaje con la esperanza de que pudiera llegar a alguien que hubiera visto a la joven o a su vehículo. Todos esperan que sea localizada cuanto antes.

Un incendio devastador

El incendio forestal se declaró durante la tarde del jueves, poco después de las 15:00 horas, entre los términos municipales de Los Gallardos y Bédar, en la provincia de Almería. Las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo eléctrico provocado por la caída de dos postes de un tendido, aunque el origen continúa bajo investigación.

Las llamas avanzaron con enorme rapidez debido a las altas temperaturas, el fuerte viento y la extrema sequedad de la vegetación, obligando a evacuar completamente municipios como Bédar y núcleos cercanos, entre ellos Alfaix, además de afectar a numerosas viviendas e infraestructuras del Levante almeriense.

El último balance provisional facilitado por la Junta de Andalucía eleva a 12 el número de personas fallecidas, mientras que ocho personas han resultado heridas de diversa consideración y otras 23 permanecen desaparecidas. Se trata del incendio más grave registrado en la historia reciente de la provincia.

Los efectivos del Plan INFOCA continúan trabajando sobre el terreno con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, bomberos y Protección Civil para estabilizar el perímetro, extinguir los focos activos y localizar a las personas cuyo paradero todavía se desconoce.