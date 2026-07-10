Informativos Telecinco entrevista en directo al presidente de la Junta de Andalucía desde Almería, que ha explicado las difíciles condiciones de extinción

Varios muertos del incendio de los Gallardos, Almería, fueron hallados en sus coches: optaron por intentar la huida pese a la orden de confinamiento

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El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio. Ha señalado que todo apunta a que el incendio tardará "varios días" en ser controlado.

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Informativos Telecinco ha entrevistado al presidente de la Junta, que ha calificado la situación como un "momento trágico, difícil y complicado con el incendio más grave que ha vivido Andalucía en su historia", ha señalado.

"La orografía de Almería no ayuda porque hay mucha montaña y mucho matorral bajo"

El presidente ha insistido en las complicadas condiciones que han dado lugar al incendio y lo difícil que está resultando su extinción. "Es un cóctel letal. Hemos tenido un invierno muy lluvioso y como consecuencia ha habido mucho matorral, mucha masa forestal baja. Después hemos tenido dos olas de calor que lo que han hecho es secarlo", señala Moreno Bonillo.

Otro factor a tener en cuenta es la situación del terreno. "La orografía de Almería no ayuda porque hay mucha montaña y mucho matorral bajo, además del viento, que es el principal enemigo que tenemos para controlar este incendio. El viento ayer hizo que apenas en dos horas el fuego avanzara 14 kilómetros de distancia", ha insistido el presidente de la Junta de Andalucía. "Es el gran adversario, el gran enemigo y estamos pendientes a ver si nos da una ventana de oportunidades para poder empezar a controlar el incendio", ha añadido.

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Moreno Bonilla ha vuelto a justificar el no envío del Es-Alert, siguiendo recomendaciones de los técnicos de emergencias porque "es un sistema masivo que no es capaz de diferenciar mensajes diferencias". "En este caso había personas que había que decirles que se confinaran y otros que salieran. Por tanto aquí no es útil", ha añadido.

Sobre las palabras que ha tenido el secretario general del PP, Miguel Tellado, sobre que España necesita un Gobierno centrado en la gestión y que hoy no lo tenemos, el presidente ha evitado entrar en el debate. "Yo ahora mismo estoy en lo que estoy, que es la extinción del incendio. Ahora mismo me voy a centrar en la coordinación interadministrativa, que es lo que me interesa, que es controlar este incendio y evitar que haya nuevas víctimas", ha concluido el presidente de la Junta de Andalucía.