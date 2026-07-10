“El dolor es inmenso, Andalucía está de luto", señala la Junta andaluza que califica la catástrofe como "una tragedia sin precedentes"

Once muertos por el incendio forestal de Los Gallardos, Almería: "Es una tragedia sin precedentes"

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AlmeríaTragedia y catástrofe sin precedentes en Almería por el incendio forestal de Los Gallardos, en el que 11 personas han perdido la vida. La mayoría de las víctimas mortales han sido localizadas en el interior de sus coches, donde intentaron desesperadamente emprender una huida de las llamas, que impulsadas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que han complicado enormemente el trabajo de los bomberos, han arrasado con la zona.

“El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha señalado en una nota de prensa el Ejecutivo andaluz, con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, lamentando que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región.

Vecinos evacuados en cinco núcleos poblacionales y cientos de efectivos frente a las llamas

En fase de emergencia con situación operativa 2, más de 150 efectivos de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), apoyados por cinco vehículos autobombas, trabajan contra reloj para contener, controlar y extinguir el fuego.

También la UME refuerza esos trabajos, con otros 150 miembros desplegados junto al Infoca y el resto del operativo, apoyando el dispositivo autonómico frente a la gravísima tragedia.

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“Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas”, ha escrito Pedro Sánchez a través de ‘X’, donde ha expresado igualmente sus “deseos de una pronta recuperación a los herido” y su “solidaridad con todos los vecinos afectados”.

Confirmando que “efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”, Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, se han sumado también a la movilización de la UME para “combatir las llamas”, ha pedido máxima precaución a todos en las áreas afectadas.

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En total, cinco núcleos poblacionales han sido evacuados por la peligrosidad del avance del fuego: Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como los residentes del Pinar de Bédar.

Ante el riesgo de la proximidad de las llamas, los vecinos han tenido que salir de sus casas inmediatamente.

Los muertos en el incendio entraron en con sus coches en una rambla que se convirtió en una "verdadera trampa" mortal

Junto al dramático balance de víctimas mortales, que por el momento se sitúa en 11 muertos, según la Junta de Andalucía, dos personas permanecen hospitalizadas en Torrecárdenas: una mujer que resultó herida con quemaduras en Bédar y otra que tuvo que ser trasladada al mismo centro por intoxicación de humo. Además, otras cuatro personas tuvieron que ser atendidas in situ por patologías respiratorias y quemaduras leves.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían mayoritariamente de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.