Agencia EFE 10 JUL 2026 - 09:13h.

Se trata de uno de los siniestros más graves registrados en la comunidad en cuanto a número de víctimas mortales que deja el siniestro

Incendio en Los Gallardos, Almería: la UME se une a la lucha contra el fuego, el más mortífero de la historia en la Comunidad

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Al menos once personas han perdido la vida en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, declarado este jueves, según la información difundida hasta el momento por el 112 de Andalucía. Se trata de uno de los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el incendio como una "tragedia sin precedentes" y el de "mayores consecuencias hasta la fecha" en la región.

El balance incluye además al menos ocho heridos, cuatro de ellos en situación más grave. Una mujer ha sido ingresada con quemaduras y otra persona se encuentra afectada por intoxicación de humo.

Los Gallardos, uno de los incendios con más fallecidos desde 1992

Los precedentes más trágicos por número de víctimas se remontan a 1992, cuando un incendio en el Parque Natural de Grazalema, Cádiz, causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca).

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Siete años después, en 1999, un fuego en Alájar, Huelva, provocó la muerte de cuatro integrantes de una cuadrilla de la Junta de Andalucía.

Otro de los antecedentes más graves registrados en Andalucía fue el incendio de 2004 en Minas de Riotinto, Huelva, con unas 30.000 hectáreas arrasadas, dos víctimas mortales y más de un millar de evacuados.

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En cuanto a superficie quemada, antes de aquel siniestro de Huelva, los incendios más graves ocurridos en la región habían sido los de Canjáyar, Almería, en 1999, con 10.000 hectáreas calcinadas, y Huétor Santillán, Granada, en 2001, que destruyó 8.000 hectáreas.

En los últimos años, Andalucía sufrió otros grandes fuegos, como el de Coín-Ojén-Marbella, Málaga, en 2012, que quemó más de 8.000 hectáreas, dejó una víctima mortal y obligó a evacuar entre 4.000 y 6.000 personas.

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Destacaron también el incendio de Moguer/Mazagón, en el entorno de Doñana, Huelva, en 2017, con otras 8.000 hectáreas afectadas y más de 2.000 evacuados. También el de Almonaster la Real, Huelva, en 2020, que superó las 12.000 hectáreas calcinadas y obligó a evacuar a más de 3.000 personas de varias aldeas.

En 2021, el incendio de Sierra Bermeja-Valle del Genal, Málaga, considerado un fuego de sexta generación por su comportamiento extremo, quemó unas 9.500 hectáreas y dejó un bombero fallecido.

Y en 2022 fueron protagonistas los incendios de Pujerra-Benahavís en Málaga, y Los Guájares en Granada, ambos en torno a las 5.000 hectáreas quemadas.

Con la información disponible hasta ahora, Los Gallardos se incorpora a esta lista de trágicos incendios debido al elevado número de víctimas mortales que deja el siniestro.