Joaquín Alaejos, ingeniero de montes, analiza la zona del incendio en Los Gallardos y el peligro real del fuego al que se enfrentana los bomberos

Incendio en Los Gallardos, Almería| La cifra de fallecidos se eleva a 12 tras encontrar el cadáver de un ciclista

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Joaquín Alaejos, doctor ingeniero de montes en la Universidad de Huelva, ha analizado todos los detalles del incendio mortal en Los Gallardos que está arrasando toda la sierra de Almería. El experto detalla el gran problema al que se enfrentan los bomberos y la peligrosidad de apagar este fuego.

Por el momento, unas 12 personas ya han perdido la vida por el incendio, unas 23 personas están desaparecidas y hay ocho heridos, de los cuales cuatro han sido desplazados a Sevilla en helicópeto por la gravedad de sus quemaduras. Un horror que se desencadenó en plena madrugada, un fuego que creció sin ningún elemento que pudiera pararlo y, sobre todo, avivado por unas rachas de viento de hasta 20 km/h.

Pedro Fernández, delegado del gobierno de Andalucía, traslada su preocupación: "El incendio sigue activo, es una situación complicada y compleja y hay que estar especialmente atento al viento". Por otro lado, David Rodríguez, responsable del grupo de intervención, detalla: "Estamos trabajando en dos flancos, también en la cabeza del incendio. Pero hemos priorizado los trabajos que puedan afectar a poblaciones o viviendas".

El experto, muy claro al analizar la zona de Los Galalrdos: "Es un polvorín"

El ingeniero de montes Joaquín Alaejos ha querido analizar todos los detalles del incendio en Los Gallardos que ya se ha cobrado varias víctimas mortales. Lo primero que destaca el experto es la tipología de la zona, que beneficia a la propagación de las llamas: "Hay mucho pasto seco, la evolución de fuego es muy gande con esta sequedad".

Además, Alaejos explica que no solo está el problema del pasto, sino también cómo pueden acceder los bomberos hasta el corazón del incendio: "Esta zona tiene una dificultad extra, una dificultad de acceso a la zona... una zona con unas pendientes muy escarpadas".

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Por último, tras explicar que esta zona montaosa tiene pendientes muy pronunciadas y que está repleto de pasto, el ingeniero avisa a los servicios de emergencias: "El fuego se convierte en un polvorín".