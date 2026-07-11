La principal hipótesis apunta a la caída de un tendido eléctrico

Incendio en Los Gallardos, Almería| se elevan a 6.600 las hectáreas quemadas y se mantienen en siete las denuncias por desaparición

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AlmeríaLos equipos de extinción continúan trabajando para controlar el incendio que ha dejado una docena de fallecidos en Almería. Mientras, la investigación se centra ya en esclarecer cómo comenzó el fuego. La principal hipótesis apunta a la caída de un tendido eléctrico, aunque las autoridades insisten en que será la investigación judicial la que determine el origen exacto y las posibles responsabilidades.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que todo apunta a que las llamas se iniciaron junto a una carretera como un incendio de cuneta, presuntamente provocado tras la caída de un cable eléctrico. En la misma línea se ha pronunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha asegurado que, si se confirma esa causa, se exigirán responsabilidades por el mantenimiento de la instalación. Red Eléctrica, por su parte, ha aclarado que la línea afectada no pertenece a su red de transporte.

Las condiciones perfectas para propagarse

Pero los expertos recuerdan que el posible origen del fuego es solo una parte de la explicación. Una vez iniciado, el incendio encontró las condiciones perfectas para propagarse a gran velocidad. Las altas temperaturas, cercanas a los 40 grados, una humedad muy baja y rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora favorecieron un comportamiento extremadamente agresivo de las llamas.

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A ello se suma el propio terreno. La acumulación de vegetación seca y el abandono de numerosos cultivos han generado una masa continua de combustible, mientras que la complicada orografía de la zona, repleta de barrancos y ramblas, actuó como una auténtica chimenea, acelerando el avance del fuego y dificultando enormemente el trabajo de los medios terrestres. Según la Junta de Andalucía, en muchos puntos la maquinaria pesada ni siquiera podía acceder.

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Los especialistas en incendios forestales llevan años advirtiendo de que este tipo de grandes incendios serán cada vez más frecuentes por el aumento de las temperaturas y la acumulación de combustible vegetal. Por ello, insisten en que la respuesta no puede limitarse únicamente a reforzar los medios de extinción, sino que debe ir acompañada de una gestión forestal continuada, la recuperación de cultivos y la creación de áreas que frenen la propagación de las llamas.

Los expertos también reclaman una mayor inversión en prevención y en la gestión del territorio, convencidos de que los planes preventivos y el mantenimiento del monte son, a largo plazo, la herramienta más eficaz para evitar tragedias como la vivida en Almería.