Redacción Andalucía Agencia EFE 11 JUL 2026 - 11:56h.

Se tomaron muestras de ADN a familiares para poder cotejarlas con las de los restos mortales de las víctimas del suceso

Incendio en Los Gallardos, Almería | Se elevan a 6.600 las hectáreas quemadas y se mantienen en siete las denuncias por desaparición

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AlmeríaLas muestras biológicas extraídas a las 12 personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético.

Según ha informado la Guardia Civil, fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche de este 10 de julio. Recordamos que algunos vecinos que murieron rechazaron quedarse en casa de otros.

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Los especialistas de Biología del Servicio de Criminalística ya trabajan para determinar en las próximas horas la identidad de las víctimas mortales, que serían extranjeros en su mayoría.

El objetivo de los investigadores, según fuentes próximas al caso, es intentar completar la identificación de los cadáveres a lo largo de este domingo 12 de julio para después enviar los resultados al juez responsable de la instrucción.

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De esa forma, los familiares podrán ya hacerse cargo de los cuerpos. Precisamente a estos allegados se les han tomado muestras de ADN para poder cotejarlas con las de los restos mortales hallados en la zona calcinada.

6.600 hectáreas quemadas y 1.448 vecinos evacuados

Mientras concluyen esas labores técnicas, la conservación transitoria de los cadáveres está siendo gestionada por la UTE encargada de cubrir la zona de Levante, entidad que presta el servicio de transportar a personas fallecidas.

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Asimismo, con el fin de garantizar la agilidad en los trámites derivados de la tragedia, se ha autorizado duplicar el turno de guardia en el Tribunal de Instancia de Vera.

Las fuentes consultadas apuntan que, en caso de ser necesario, este apoyo se prolongará durante la próxima semana. Sobre la última actualización sobre el suceso, hay ya 6.600 hectáreas quemadas.

Además, continúa la atención a 1.448 vecinos evacuados, aunque no han habido nuevos desalojos ni confinamientos y la autovía A-7 se reabrió al tráfico durante la madrugada. Más de 400 profesionales trabajan sobre el flanco izquierdo y la cabeza del incendio.