Alberto Rosa 10 JUL 2026 - 17:43h.

En consecuencia, la aeronave aterrizó de emergencia y los pasajeros regresaron a la terminal, mientras que uno de ellos solicitó asistencia médica

Leandro Bertazzo, el piloto argentino que se lanzó al vacío en pleno vuelo durante una clase a una alumna: "Tú ya sabes aterrizar sola"

Compartir







Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica, Grecia y Memmingen, Alemania, en la mañana de este viernes, 10 de julio, regresó a la ciudad griega poco después de su despegue por el desprendimiento de una ventanilla de pasajeros.

Según informa la agencia Reuters, un pasajero del vuelo ha salido parcialmente expulsado del avión después de que la ventanilla del Boeing 737 se desprendiese. Todo apunta a que fue golpeada por una pieza que se desprendió del motor.

En consecuencia, la aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal, mientras que uno de ellos solicitó asistencia médica, que le fue prestada en tierra en el aeropuerto de Tesalónica, según ha explicado la aerolínea en un comunicado compartido a Europa Press.

PUEDE INTERESARTE Vetan de un avión con destino Alicante a una familia después de que su hijo con síndrome de Tourette gritase la palabra "bomba"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medios locales griegos informaron de que una pieza del motor se desprendió e impactó contra una ventanilla durante el vuelo, provocando la despresurización de la cabina y haciendo que un pasajero fuera parcialmente succionado hacia el exterior. Dos fuentes con conocimiento del incidente trasladaron la misma versión a la agencia Reuters.

Según ha confirmado FlightRadar 24 en sus redes sociales, “la ventana de un 737 de Ryanair (Malta Air) se rompió al ascender a través de los 15.000 pies después de despegar de Tesalónica a primera hora de hoy. Un pasajero fue parcialmente succionado hacia afuera, pero fue rescatado por otros pasajeros y la tripulación. La aeronave quemó combustible antes de aterrizar sin problemas”, han señalado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Más tarde han añadido que el avión “sufrió un aparente fallo sin contención de su motor derecho, con escombros que destrozaron la ventana antes de que el pasajero fuera parcialmente succionado fuera de la aeronave”.

Con el objetivo de minimizar el retraso, la aerolínea dispuso de un avión de reemplazo que trasladó a los pasajeros a Memmingen y despegó de Tesalónica a las 09:35 horas (hora local) de esta mañana.

Según relatan medios locales, la causa podría ser que parte de un motor dañado del avión se desprendiera y golpeara una ventanilla de la cabina.