Carlos Franganillo entrevista al responsable de Andalucía en la gestión contra incendios y a un técnico de extensa trayectoria

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Los megaincendios se han convertido en una gran amenaza y para conocer más sobre cómo afrontarlos, Carlos Franganillo ha estado con el responsable de Andalucía en la gestión contra incendios y con un técnico que lleva muchos años enfrentándose a las llamas.

Son Jorge y Javier y saben bien cómo está cambiando la tipología de incendios. "Estamos enfrentando incendios de los que antes no veíamos, velocidades de propagación altísima, intensidades caloríficas tremendas, 100 metros/ minuto", cuentan. "Yo no había visto nunca un incendio con esa velocidad de propagación tan grande", añade.

Las prioridades eran claras. "Viviendas y por supuesto personas es nuestra primera prioridad y así se hizo en este incendio", explica Jorge. "Podemos decir que nuestra seguridad en este punto se vio bastante comprometida porque el impacto de la llama fue brutal", señala el técnico.

Concienciar a la población

"Lo que hay que concienciar a la gente es de dos cosas: primero, confinarse en su casa, cerrar puertas y ventanas, poner toallas húmedas en las ranuras para que no entre humo. Si el incendio va a chocar en esta parte, irse a la parte trasera, donde el impacto va a ser menor. Si alguien se va a edificar una casa rodeada de vegetación, tiene que ser capaz de hacer su plan de autoprotección", añade.

Los incendios son cada vez más complejos y recursos los hay hasta un cierto límite. "Hay que gestionar los terrenos forestales, preparar los montes ante estos incendios. Hay que vivir en el territorio y hay que utilizar los recursos que nos ofrece el territorio", concluye.