Carlos Franganillo entrevista al profesor Víctor Resco, catedrático de la Universidad de Lleida y autor del informe de la Real Academia de Ingeniería

Feijóo propone un gran pacto nacional para reforzar la prevención y coordinación ante las catástrofes naturales

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El incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha afectado a más de 7.000 hectáreas ha sido "técnicamente controlado", según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Así lo ha confirmado desde el Puesto Avanzado del incendio, en Turre (Almería), junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde han dado "buena noticia" de que el incendio está controlado, lo que significa que desde esta mañana se ha avanzado "más allá de algunos pequeños conatos" que se han producido.

El incendio más mortífero del siglo en España se ha saldado ya con 13 vidas y se trata del más mortífero del siglo XXI en España. Es solo un ejemplo de este nuevo tiempo de megaincendios, mucho más devastadores y explosivos. Aunque el número total de fuegos ha descendido en España, cada vez son más destructivos y se han desestacionalizado. La intensidad de estos aumenta y los expertos hablan de un 30 o 40% más potentes que antes y más difíciles de extinguir. La causa principal de estos incendios suelen ser los rayos y no tanto la mano del hombre.

Son conclusiones de un informe de la Real Academia de Ingeniería que ha elaborado el profesor Víctor Resco, catedrático de la Universidad de Lleida. Calos Franganillo le ha entrevistado en Informativos Telecinco durante una conexión desde Bédar Almería.

"Los españoles somos bastante poco conscientes del riesgo que supone vivir cerca de zonas forestales"

El profesor habla en el informe de no concentrar tanto los esfuerzos en los medios de extinción, sino en la gestión de los montes. "Tenemos que gestionar en torno a un millón de hectáreas a escala nacional, en torno al 5% de la superficie forestal. Lo debemos hacer pensando en tres escalas diferentes: la de comunidad o país, en la que deberíamos hacer grandes divisorias del paisaje como grandes cortafuegos. A nivel local hay que centrarse en puntos donde el incendio se puede multiplicar. En tercer lugar hay que pensar en la protección de los pueblos y las zonas periféricas, recuperando antiguos cultivos y que antes actuaban como cortafuegos"

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Uno de los grandes problemas es el combustible que forman los matorrales. "Una de las técnicas más efectivas para deshacernos de ese combustible son las quemas prescritas o tradicionales, las de los pastores. Pero transformadas en una obra de ingeniería", explica el profesor.

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Víctor Resco habla en el informe de priorizar los esfuerzos en atajar megaincendios y no tanto en los tradicionales. "En la mayoría de incendios muy grandes, los de más de 10.000 hectáreas, es el rayo la principal fuente de ignición. La pregunta es qué tipo de incendios queremos tener. Si queremos incendios pequeños que pasten como una oveja y consuman el el combustible de baja intensidad o si queremos los monstruos que estamos teniendo a día de hoy que lo que hacen es devorar", señala el catedrático.

Hay una cuestión también muy interesante, es lo que llaman cultura del riesgo. Hay que fomentarla, hay que desarrollarla. ¿Cree que los españoles somos especialmente despreocupados?

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Otro trema a abordar, sin duda, es la cultura del riesgo en la sociedad. "Los españoles somos bastante poco conscientes del riesgo que supone vivir cerca de zonas forestales. Necesitamos que los ciudadanos entiendan que cuando están adquiriendo una vivienda, están adquiriendo un riesgos y es su responsabilidad informarse de esos riesgos", apunta e profesor.