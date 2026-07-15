Extinguido el incendio de Benahavís, Málaga

Agencia EFE 15 JUL 2026 - 09:41h.

A las 21:00 horas de este martes, el incendio urbano forestal de Benahavís, Málaga, ha quedado completamente sofocado

La emergencia obligó a evacuar de forma preventiva a 2.053 vecinos que ya han podido regresar a sus casas

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El incendio urbano forestal de Benahavís, Málaga, ha quedado ya extinguido, tal y como ha comunicado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). El fuego, que se declaró el pasado jueves 9 de julio, obligó al desalojo preventivo de 2.053 personas.

El incendio se originó en la cuneta de la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se extendió rápidamente hacia una arboleda por la zona de la urbanización Montemayor.

Dos días después de ser declarado, el Infoca dio por controlado el fuego donde los Bomberos continuaron trabajando hasta que a las 21:00 horas de este martes ha quedado completamente sofocado.

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Los vecinos vuelven a sus hogares

El fuego obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, que se desactivó un día después. Además, la AP-7 quedó cortada al tráfico durante varias horas.

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La emergencia también obligó a evacuar de forma preventiva a 1.013 vecinos de Los Flamingos, 687 de Parque Botánico, 132 de Marbella Hills, 125 de Caserías del Esperonal y 96 de los apartamentos Four Seasons. Tras estabilizarse el perímetro, los vecinos han podido regresar a sus casas.