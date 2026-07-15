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Los Bomberos estabilizan el incendio en Rubió, Barcelona: el fuego ha calcinado 47 hectáreas de superficie

Los Bomberos estabilizan el incendio en Rubió, Barcelona
Veinte dotaciones de bomberos y más de un centenar de efectivos han trabajado durante toda la noche. Agents Rurals

  • El fuego ha afectado a los términos municipales de Castellfollit del Boix en un 47 % y Rubió en un 53 %

  • Veinte masías han sido confinadas desde las 19.35 horas para evitar la movilidad de los residentes y protegerles del humo

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Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado este miércoles a las 6:00 horas el incendio de Rubió (Barcelona), el cual se inició la tarde de este martes. Las labores de extinción han continuado durante toda la noche, con veinte dotaciones y más de un centenar de efectivos, ha explicado el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat en un comunicado.

El incendio, que comenzó en el término municipal de Castellfollit del Boix (Barcelona), ha afectado a una superficie de 47 hectáreas, mayormente de terreno forestal, según datos de los Agentes Rurales. El fuego ha afectado a los términos municipales de Castellfollit del Boix en un 47 % y Rubió en un 53 %.

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El fuego, explican los Bomberos, podría haber amenazado a una amplia masa forestal en el que se encontraba una veintena de masías dispersas. Estas han sido confinadas desde las 19.35 horas para evitar la movilidad de los residentes y protegerles del humo. Los Agentes Rurales ahora trabajan para averiguar las causas del incendio.

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