Los Bomberos estabilizan el incendio en Rubió, Barcelona

Europa Press 15 JUL 2026 - 08:56h.

El fuego ha afectado a los términos municipales de Castellfollit del Boix en un 47 % y Rubió en un 53 %

Veinte masías han sido confinadas desde las 19.35 horas para evitar la movilidad de los residentes y protegerles del humo

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Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado este miércoles a las 6:00 horas el incendio de Rubió (Barcelona), el cual se inició la tarde de este martes. Las labores de extinción han continuado durante toda la noche, con veinte dotaciones y más de un centenar de efectivos, ha explicado el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat en un comunicado.

El incendio, que comenzó en el término municipal de Castellfollit del Boix (Barcelona), ha afectado a una superficie de 47 hectáreas, mayormente de terreno forestal, según datos de los Agentes Rurales. El fuego ha afectado a los términos municipales de Castellfollit del Boix en un 47 % y Rubió en un 53 %.

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El fuego, explican los Bomberos, podría haber amenazado a una amplia masa forestal en el que se encontraba una veintena de masías dispersas. Estas han sido confinadas desde las 19.35 horas para evitar la movilidad de los residentes y protegerles del humo. Los Agentes Rurales ahora trabajan para averiguar las causas del incendio.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendio forestal

El Cuerpo de Agentes Rurales insta a protegerse, pues mañana se mantendrán activos los niveles 3 y 4 del Plan Alfa por peligro muy alto y extremo de incendio forestal en varios municipios de Cataluña. Además, se mantiene la restricción de acceso a ocho espacios naturales.