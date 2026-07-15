Esta mujer de 81 años sufrió el golpe de calor en la vía pública el 7 de julio y falleció tras siete días ingresada en el hospital

El calor mata más en los barrios humildes: en España más de 600 personas han fallecido por las altas temperaturas en cinco días

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SevillaUna mujer de 81 años ha fallecido en Sevilla por golpe de calor, la sexta muerte por esta causa en Andalucía desde que se activó el programa ante las altas temperaturas el pasado 15 de mayo, según ha informado este miércoles la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Esta mujer sufrió el golpe de calor en la vía pública el 7 de julio y falleció tras siete días ingresada en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

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18 casos de golpes de calor que han requerido ingreso hospitalario

La fallecida presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

Desde el inicio de la temporada, según los últimos datos de la Consejería, ha habido en la comunidad 1.268 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 872 se atendieron en atención primaria y 396 en atención hospitalaria.

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Se han registrado 18 casos de golpes de calor que requirieron ingreso hospitalario. En la actualidad, siete permanecen ingresados y seis han fallecido.

De las seis muertes, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, tres mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años, y uno a la provincia de Almería, un hombre de 68 años.

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Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), que realiza el Ministerio de Sanidad, las muertes atribuibles a los efectos del calor (no necesariamente por golpe de calor) desde el inicio de la temporada en Andalucía son 248, de las que 113 se produjeron en Sevilla.