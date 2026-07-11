El hombre estuvo 10 días hospitalizado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla hasta que falleció

Muere una mujer de 59 años por un golpe de calor en Sevilla: es la cuarta víctima mortal en Andalucía por esta causa y la tercera de la provincia

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SevillaUn hombre de 55 años ha fallecido este sábado víctima de un golpe de calor y tras permanecer 10 días hospitalizado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, aunque la exposición tuvo lugar en su domicilio en el municipio sevillano de Cantillana el 1 de julio.

Se trata de la cuarta víctima mortal por calor en Sevilla y la quinta de Andalucía desde el inicio de la temporada de altas temperaturas.

Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, incidiendo en que el hombre presentaba antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

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Se han registrado 18 casos de golpe de calor en la comunidad

En contexto, desde el inicio de la temporada y según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria.

Además, se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad, todos requirieron ingreso hospitalario, siete aún permanecen ingresados, y cinco han fallecido.

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Cabe mencionar que el el pasado 9 de julio falleció una mujer de 59 años en Sevilla, el 8 de julio falleció un hombre de 48 años en Sevilla, el pasado 3 de julio una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y el 23 de junio un vecino de Almería de 68 años.