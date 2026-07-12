Marisa Arellano 12 JUL 2026 - 22:07h.

El lugar en que se habita y la clase social, determinan la capacidad de protegerse frente al calor

Los refugios climáticos, un oasis frente al calor en las ciudades: "He cogido el libro y he venido a pasar el rato"

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Las cifras ponen negro sobre blanco la afectación en las personas por las olas de calor, producidas por el cambio climático, es enorme. Cada año el calor mata a más de 540.000 personas en el mundo. En España, en solo cinco días, se ha cobrado la vida de más de 620 personas.

Por eso, desde Greenpeace, aseguran que es imprescindible actuar ya, dentro de las casas y en las ciudades. Por su parte, el Institudo Catalán de Urbanismo, el IDRA, ha hecho un estudio que localiza a las principales víctimas del calor. Según su análisis, el 85% son mujeres mayores, que viven solas, en viviendas mal aisladas y con escasa o nula capacidad para protegerse.

Solo 19 de 52 provincias en España tiene refugios climáticos

El calor mata más en barrios humildes, densamente poblados, con una renta por debajo de la media y con casas sin refrigeración. Por eso, Elvira Jiménez, de Greenpeace, insiste en la necesidad de actuar en las ciudades, desde el urbanismo, pero también creando unos pasillos climáticos; usando sombras de edificios, árboles y vegetación, para poder transitar por ellos y continuar con la vida.

Y denuncia que solo 19 de 52 provincias en España tiene refugios climáticos, lugares públicos, como bibliotecas o centros de mayores, para refugiarse y que, en muchos casos, se cierran en verano o a mediodía, perdiendo toda su eficacia. Desde IDRA aseguran que es necesario poner en marcha un plan urgente para "salvar a las personas que pueden no superar este mes de agosto", llevar la refrigeración a casa y lugares públicos con placas solares y rehabilitar un parque de viviendas que está viejo y sin adaptar.