El Seprona mantiene la búsqueda del animal, mientras crece la indignación por el ataque

Hallan el cadáver de una mujer con un corte en el cuello por arma blanca en una vivienda de Benahavís, Málaga

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Una patrulla del área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mijas, en Málaga y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) mantienen la búsqueda de la cría de jabalí que fue avistada el pasado sábado con una flecha atravesándole el cuerpo en una zona residencial de la costa del municipio.

Según han informado fuentes municipales, las posibilidades de encontrar al animal con vida disminuyen con el paso de los días, aunque el dispositivo continúa activo.

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La fotografía del jabato gravemente herido ha tenido una gran repercusión en redes sociales y ha generado una ola de indignación.

Numerosas asociaciones animalistas y ecologistas, así como cientos de particulares, han denunciado lo ocurrido y han reclamado que se identifique al responsable. Entidades como la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA), la Plataforma para la Abolición de la Caza y Free Fox España se han volcado en el caso.

Esta última se ha ofrecido a coordinar batidas de voluntarios para tratar de localizar al animal, mientras que un veterinario ha anunciado que operaría al jabato de forma gratuita para extraerle la flecha si es encontrado con vida.

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El autor podría enfrentarse a un delito

Desde el Seprona recuerdan que la persona que disparó la flecha y dejó al animal gravemente herido podría incurrir en un delito de maltrato animal.

Además, la normativa vigente prohíbe el uso de armas en zonas urbanas o en sus inmediaciones, y un arco está considerado un arma a estos efectos. El Reglamento de Armas establece que los arcos solo pueden utilizarse en campos de tiro homologados por la Guardia Civil, instalaciones de clubes federados o cotos y espacios cinegéticos que cuenten con las autorizaciones y licencias correspondientes.

La investigación continúa para localizar al animal y esclarecer quién disparó la flecha en una zona residencial.