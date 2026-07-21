Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Crimen

Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Benahavís, Málaga

Ayuntamiento de Benahavís
El cadáver de una mujer ha sido hallado con signos de violencia en una vivienda de Benahavís, Málaga. EP
Compartir

BenahavísUna mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación. 

Los hechos han tenido lugar este martes cuando la mujer ha sido hallada muerta en una vivienda, según han señalado las citadas fuentes a Europa Press.

Investigan la muerte de la mujer

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos y, por el momento, se desconocen más datos sobre el suceso.

En elaboración
Temas