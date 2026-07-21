Encuentran a una mujer muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís, Málaga

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BenahavísUna mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los hechos han tenido lugar este martes cuando la mujer ha sido hallada muerta en una vivienda, según han señalado las citadas fuentes a Europa Press.

Investigan la muerte de la mujer

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos y, por el momento, se desconocen más datos sobre el suceso.