Manuel Pimentel Huelva, 22 JUL 2026 - 11:47h.

La difusión de un vídeo grabado por los pasajeros de un trayecto entre Huelva y Punta Umbría ha permitido a la Guardia Civil identificar al conductor

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Con una mano en el volante y otra utilizando el móvil. Así iba conduciendo el conductor de un autobús de la línea entre Huelva y Punta Umbría, que ha sido investigado por la Guardia Civil tras ser grabado por los pasajeros cometiendo tan grave imprudiencia.

Las investigación se inició el pasado 8 de julio, cuando en un programa de televisión de ámbito nacional se difundió la denuncia de un usuario del autobús que realizaba dicho trayecto. En el vídeo, de 18 segundos de duración, se observa al conductor del vehículo con la mano izquierda al volante, y con la mano derecha sujetando y tecleando su teléfono móvil en lo que parece una aplicación de mensajes y "desatendiendo completamente la atención permanente a la conducción", como indica Instituto Armado en una nota de prensa.

Por estos hechos, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva atribuyen al conductor de un autobús un delito contra la seguridad vial, por conducir de forma manifiestamente temeraria, con situaciones de grave y concreto riesgo para la Seguridad Vial, integridad física de los usuarios de la vía y de los propios pasajeros,

Una vez que han identificado el vehículo y al conductor, la Guardia Civil entregó las diligencias a la autoridad judicial competente.

Retirada del permiso de conducir

Los hechos pueden conllevar emparejado condenas entre seis meses y dos años de prisión, de uno a seis años de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores.

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La Guardia Civil ha agradecido en su comunicado "la colaboración ciudadana, cada vez más habitual, que pone de manifiesto el alto grado de concienciación de la sociedad y el creciente rechazo social hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial".