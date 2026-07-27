Manuel Pimentel Almería, 27 JUL 2026 - 06:30h.

Afirman que hay notificaciones del Ayuntamiento caducadas y todavía sin entregar porque no dan a basto por la falta de personal

La causa de este "estado de abandono" se debe a la falta de contratación y la deficiente planificación de Correos, según los sindicatos

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Cartas acumuladas, repartidores que no dan a basto y notificaciones oficiales caducadas todavía sin entregar. El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) denuncia el "grave deterioro" que afirman está sufriendo el servicio postal de La Cañada de San Urbano, en Almería.

La causa de este "estado de abandono" según el sindicato se debe a de la falta de contratación y de la deficiente planificación de Correos, una situación que ya está teniendo consecuencias directas para la ciudadanía.

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La situación de la Unidad de Reparto nº 3 se ha desbordado hasta el punto de que los carteros están entregando notificaciones del Ayuntamiento de Almería caducadas.

Notificaciones sin entregar

"Las notificacioens del Ayuntamiento entraron en esta unidad de Correos el 16 de junio, y no han salido a reparto hasta el 21 de julio", confirman desde el SIPCTE a Informativos Telecinco. "Un reparidor nos llamó al sindicato después de que un vecino le recriminara la entrega de una notificación fuera de plazo", como indica el portavoz del sindicato en Almería, Fracisco Sabio.

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Hace unos días, el sindicato de carteros alertó a la empresa de la "acumulación masiva de notificaciones oficiales y de la insuficiencia de personal existente", segñun detalla en un comunicado.

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"Como respuesta, Correos incorporó un refuerzo en turno de mañana y otro trabajador durante cinco horas por la tarde". Sin embargo, según añaden, estas medidas han resultado "claramente insuficientes y la situación continúa agravándose".

El sindicato afirma que todavía hay notificaciones del Ayuntamiento de Almería pendientes de reparto, a las que se suman cientos de notificaciones oficiales procedentes de distintos ministerios y otros organismos públicos. Algo que "demuestra que la falta de personal sigue impidiendo prestar un servicio con las mínimas garantías de calidad y eficacia".

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Además, Sabio ha explicado que este miércoles "dos jefes del sector se presentaron en la unidad de reparto por la mañana y se pusieron a clasificar cartas", algo "que no es su trabajo". Y critica que "a pesar de que saben que están caducadas, obligan a los compañeros de mañana y tarde a repartir correo ordinario, porque está superacumulado", afirma

Sobrecarga de trabajo y falta de carteros

La sobrecarga de trabajo continúa aumentando hasta el punto de que uno de los trabajadores de la unidad ha causado baja médica, incrementando aún más la presión sobre una plantilla que lleva semanas soportando una carga de trabajo insostenible.

"Lo que está pasando en esta unidad está pasando en toda la provincia porque la empresa no está llevando a cabo contratacion", añaden desde sindicato.

La situación se agrava aún más con el periodo estival. "Se van cinco trabajadores de vacaciones y la empresa solo cubre un sustituto, así es imposible que saquen todo el trabajo", indica Sabio.

Según explica, un cartero normalmente lleva una sección de reparto. Pero debido a la sobrecarga de trabajo por la escasez de carteos, ahora cada uno llevan hasta dos y tres secciones de reparto.

"Son zonas que desconoces, barriios de cortijos muy diseminados, pierdes mucho tiempo y además con las altas temperaturas, sacar el reparto es dificilisimo", afirman.

Oficinas de Correos sucias

Adicionalmente a todos estos problemas, SIPCTE denuncia también la falta de limpieza tanto en la oficina de atención al cliente como en las unidades de reparto, donde además de cartas, se acumula la suciedad y el polvo. "Llevan, al menos, una semana sin servicio de limpieza, una situación inadmisible que afecta a las condiciones de higiene y salubridad de los trabajadores y de los ciudadanos que acuden diariamente a estas instalaciones", critican en el comunicado.

Por ello, el sindicato reclama la contratación inmediata del personal necesario para normalizar el reparto, eliminar la acumulación de notificaciones, cubrir las bajas existentes y restablecer de forma urgente el servicio de limpieza en ambos centros de trabajo.