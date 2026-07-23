Un joven de 29 años ha sido dado por muerto durante cuatro días pese a estar vivo y en activo por un error administrativo

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IbizaUn error burocrático ha convertido durante varios días la vida de un trabajador en un auténtico quebradero de cabeza. Según informa el medio de comunicación 'Diario de Ibiza', Angello Orley Quintero Ramírez, un joven colombiano de 29 años, es el protagonista de esta historia.

En una conversación con el medio digital baleare, este joven ha descrito cómo descubrió que figuraba oficialmente como fallecido después de recibir el alta médica de una baja laboral provocada por una laringitis.

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La 'muerte' de Angello Orley Quintero Ramírez

Según ha relatado Angello Orley Quintero Ramírez, esta equivocación provocada tras darle el alta por su baja médica le ha impedido reincorporarse con normalidad a su puesto de trabajo y, también, ha sembrado la preocupación entre familiares, amigos y compañeros, que llegaron a pensar que realmente había ocurrido una desgracia.

Todo comenzó cuando Quintero acudió a su médica para obtener el alta tras varios días de incapacidad temporal. En el documento expedido aparecía reflejado que la baja había finalizado-. Sin embargo, por un error administrativo el motivo del alta figuraba como “fallecimiento”.

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La sorpresa del joven llegó al día siguiente. Mientras Angello Orley Quintero Ramírez se preparaba para acudir a su puesto de trabajo, recibió varias llamadas de su puesto de trabajo. Llamadas que no pudo atender porque se encontraba en la ducha.

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La noticia entre el entorno de este joven

Según explica 'Diario de Ibiza', su jefa intentó localizarle después de comprobar que, en los sistemas oficiales, aparecía registrado como una persona fallecida.

La alarma se extendió cuando la jefa decidió contactar con la pareja de Angello Orley Quintero Ramírez, que trabaja en la misma empresa. A partir de ese momento comenzó una cadena de llamadas entre familiares y amigos para averiguar qué había ocurrido. Nadie conseguía localizarle y la información que reflejaban las bases de datos oficiales hacía pensar que la noticia del fallecimiento de este joven colombiano era verdad.

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La casualidad quiso, además, que ese mismo día trascendiera la información sobre el fallecimiento de un joven colombiano de 29 años, unas características personales que coincidían con las de Angello Orley Quintero Ramírez.

El propio afectado reconoce, según recoge 'Diario de Ibiza' que todo quedó finalmente en una anécdota, aunque asegura que sus padres, hermanos, amigos y su pareja vivieron momentos de enorme angustia al creer que podía haberle sucedido algo grave.

La situación actual del 'fallecido'

Volviendo al error administrativo, al figurar oficialmente como fallecido durante el fin de semana, Angello Orley Quintero Ramírez no podía realizar ningún trámite relacionado con la Seguridad Social ni con su situación laboral. Según explica el Diario de Ibiza, durante esos días quedó atrapado en una especie de vacío administrativo en el que aparecía fallecido.

Durante esos días intentó solucionar el problema con los servicios de urgencias. En total, Angello Orley Quintero Ramírez ha estado cuatro días registrado como fallecido en los sistemas administrativos.

Ahora y una vez corregido el error, Angello Orley Quintero Ramírez continúa intentando aclarar qué ocurrirá con ese periodo, ya que no sabe cómo quedará reflejada su situación administrativa.