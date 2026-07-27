Manuel Pimentel Almería, 27 JUL 2026 - 05:30h.

La demanda de aire acondicionado en los hogares ha superado las previsiones del sector debido a los episodios de calor, cada vez más intensos

La falta de profesionales cualificados agrava el problema: "No hay relevo generacional en el sector"

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Las olas de calor que atraviesa Andalucia este verano han disparado la demanda de aire acondicionado por parte de muchos hogares en la provincia de Almería, provocando listas de espera interminables par nuevas instalaciones.

Con temperaturas que han superado los 40 grados esta semana, llegando a superar los 45 ºC en localidades del levante almeriense como Sorbas, las tiendas de electrodomésticos así como profesionales del sector han recibido una nueva avalancha de clientes que quieren poner el aire en sus casas para hacer frente al calor.

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“Estamos desbordados”, afirman desde la empresa Climatizaciones Eduardo, donde apuntan a que el problema está en que la gente “lo ha dejado para el último momento, como todos los años”. No solo realizan montajes, también reciben avisos de averías, servicios de mantenimiento para todo tipo de establecimientos que trabajan estos días “con el aire a tope”, por lo que la carga de trabajo es aún mayor.

Plazos de casi dos meses

Algunos de los instaladores de aparatos de aire consultados por Informativos Telecinco afirman que ya están dando plazos de espera cercanos a los dos meses: “la gente no prevé a tiempo y cuando viene una ola de calor, quieren poner un aire todos a la vez, no dábamos a basto”, afirman.

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Desde el sector explican que a la venta de máquinas de aire se suman las averías provocadas en los inverter por el calor o la falta de mantenimiento de los aparatos. “Es importante revisarlos, algunos piensan que una vez instalados se olvidan y luego justo cuando más falta hacen, llegan los problemas”, aclaran los técnicos.

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Con la ola de calor no solo aumenta la demanda de aparatos de climatización. Los almerienses también están arrasando el stock de ventiladores, aires portátiles, los conocidos como “pingüinos” y los ventiladores de techo, una solución cada vez más demanda ya que las noches son extremadamente calurosas como para conciliar el sueño. En muchos establecimientos se han agotado estos electrodomésticos en pleno mes de julio.

Falta de instaladores

Empresas e instaladores planifican sus previsiones de cara al verano, pero se han superado las expectativas con creces. "Está todo colapsado porque la demanda ha crecido con respecto al año anterior ya que las condiciones climáticas son cada vez más intensas", detalla Mila González, gerente de la Asociación de Instaladores de Almería.

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Además, surge otro problema que provoca que un cuello de botella aún mayor: la falta de mano de obra. "No hay instaladores suficientes en el sector y los que hay están sobresaturados. Cada vez hay menos profesionales que se dedican al montaje de aires", detalla González.

Por otra parte, ha advertido que el relevo generacional es inexistente y se está cubriendo con mano de obra de otros países que además tienen que estar cualificados.