Manuel Pimentel Huelva, 31 JUL 2026 - 04:29h.

La Ley de Costas prohíbe circular y estacionar vehículos en la playa y contempla sanciones de hasta 6.000 euros

La grúa municipal ha retirado el coche, que estaba a pocos metros de la orilla junto al paseo marítimo

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Encontrar aparcamiento en zonas de playa en plena temporada alta es una odisea. Pero la ocurrencia de un conductor que ha dejado su vehículo estacionado en plena arena de la playa de Matalascañas, en Huelva, no es una buena idea y puede salir muy caro.

La policía ha identificado el vehículo y ahora se enfrenta a una multa de hasta 6.000 euros por estacionar en la misma orilla de la playa, sobre la arena, y a escasos metros del paseo marítimo que ha sido remodelado recientemente.

El coche ha aparecido aparcado allí durante la madrugada de este jueves y ha permanecido en el arenal hasta el amanecer, cuando ha sido retirado por la grúa municipal.

6.000 euros de multa

"Es una conducta totalmente incompatible con el respeto que merece nuestro entorno natural", ha indicado la Policía Local de Almonte.

Los agentes han recordado que la circulación y el estacionamiento de vehículos en la playa están prohibidos por la Ley 22/1988, de Costas y advierten de que este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 6.000 euros, especialmente cuando afectan al dominio público marítimo-terrestre o provocan daños al medio natural.

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Por el momento, se desconoce si el conductor ya ha sido identificado y propuesto para sanción pero lo que sí se sabe seguro es que le habría salido más barato dejar el coche en un parking.