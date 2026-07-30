Claudia Barraso 30 JUL 2026 - 17:11h.

Sara Morales quedó en la puerta del centro comercial La Ballena con su novio, pero nunca llegó a su cita

La madre de Sara Morales la recuerda el día de su desaparición: "Son 13 años de angustia"

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Sara Morales lleva 20 años desaparecida. Con 14 años salió como un día más en Las Palmas de Gran Canaria. Era domingo y prometió a sus padres que a las 19:00 estaría en casa, pero nunca pudo cumplir su promesa. Cuando salió por la puerta de casa, su familia no volvió a verla nunca más.

Tendría hoy 34 años y viviría una vida normal como la de cualquier persona. Pero su vida y la de todo su entorno se paralizó el 30 de julio de 2006 cuando la menor desapareció en algún punto del trayecto de su casa al centro comercial La Ballena. Allí había quedado con el que era su primer amor, un chico de 17 años llamado Johnny con el que iba a ir al cine, según cuenta el medio ‘La Provincia’.

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Después de estar esperando durante media hora, fue el menor quien llamó a la casa de Sara preguntando por ella, pero sus padres tampoco sabían nada de ella y desde entonces todo el mundo se cuestiona lo mismo desde hace 20 años: ¿Qué ha pasado?

El coche que podría haber solucionado el caso

Sus padres se empezaron a preocupar cuando el chico les dijo que Sara no había llegado a la puerta del centro comercial, donde habían quedado y hacia donde se dirigía la desaparecida. La buscaron por la calle, por los alrededores de la casa, cerca del centro comercial, dentro de él, pero nada. Después de horas y horas buscando, no les quedó otra opción que poner en conocimiento de las autoridades la desaparición de la joven.

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Los agentes que se hicieron cargo del caso peinaron la zona. Creyeron estar cerca cuando vieron un coche rojo con dos puertas y una palanca de cambios de madera que le pareció sospechoso a un testigo, pero las pruebas de ADN confirmaron que estaban mirando en el lado equivocado.

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Dos sospechosos, pero ninguna pista

En los 20 años de investigación había dos sospechosos entre los que se encontraba el 'violador de la furgoneta blanca' o el dueño de un crematorio que ya intentó secuestrar a una menor en Telde, pero nada, no había pruebas que les incriminase en el caso de Sara.

En julio de 2026, según confirma ‘EFE, el caso de la pequeña de 14 años desaparecida desde hace dos décadas, está catalogado como una desaparición de larga duración del plan estratégico 2026-2029 del Ministerio de Interior, que tiene como objetivo impulsar expedientes como el de Sara Morales o del de Yeremi Vargas, el niño de siete años que desapareció un año después, en marzo de 2007, cuando estaba jugando en un solar junto a su casa en Vecindario, en Gran Canaria.