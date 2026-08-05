La Guardia Civil ha identificado a la pareja que grabaron mientras mantenían relaciones sexuales en un coche circulando en la A-7 en Marbella

La Guardia Civil han agradecido la colaboración ciudadana, "cada vez más habitual"

Compartir







MarbellaAgentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han localizado el vehículo e identificado al conductor y usuaria del mismo, después de que el pasado junio se hiciera viral en redes sociales un video en el que se apreciaban manteniendo relaciones sexuales cuando circulaban por la autovía A-7 a la altura de la localidad malagueña de Marbella.

Según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado, han sido denunciados por las infracciones de conducción negligente y no hacer uso del cinturón de seguridad previstos en el Reglamento General de Circulación, abonando la cuantía de la sanción en el momento al tratarse de una pareja de turistas extranjeros que habían alquilado el vehículo durante su estancia en Málaga.

Los agentes agradecen la colaboración ciudadana

Por otro lado, desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración ciudadana, "cada vez más habitual", lo que pone de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad y el creciente rechazo social hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial".

Asimismo, han recordado que está a disposición de los ciudadanos el teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial o por la comisión de cualquier hecho delictivo; cualquier información será tratada de manera discreta y anónima.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos identifican a la mujer cuyo cadáver apareció flotando en el río Segre, Lleida

También se ofrece la utilización de la aplicación móvil Alertcops, que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.