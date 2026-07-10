La mujer cuyo cadáver apareció flotando en el río Segre, Lleida, ha podido ser identificada gracias al retrato hecho con IA de los Mossos

Los Mossos piden colaboración ciudadana y elaboran con IA una imagen para identificar a una mujer hallada muerta en el río Segre, Lleida

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LleidaLos Mossos d’Esquadra identificaron este jueves por la tarde a la mujer que apareció muerta el pasado 3 de junio en el río Segre, horas después de pedir la colaboración ciudadana y de difundir un retrato de la víctima hecho con inteligencia artificial (IA).

Según ha informado a EFE la policía catalana, se trata de una mujer de 50 años de nacionalidad española.

El cadáver presenta una serie de elementos compatibles con cierta violencia, según los Mossos

"¡Muchas gracias por la ayuda y por todas las informaciones que nos habéis dado! Finalmente, gracias a las gestiones de investigación que teníamos abiertas, la hemos podido identificar", han informado los Mossos d'Esquadra en la red social X.

El jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos en la Región Policial de Ponent, el inspector Sergi Mesalles, apuntó este jueves, cuando pidió a los medios que difundieran la imagen de la mujer, que el "el cadáver presenta una serie de elementos compatibles con cierta violencia", aunque matizó que todavía está por determinar "si estos elementos violentos tienen un trasfondo o una tipología criminal".

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La petición de colaboración ciudadana de los Mossos

Los Mossos d'Esquadra difundían a través de sus redes sociales la imagen hecha con IA de una mujer que fue hallada muerta a la altura del puente dels Instituts, en el río Segre de Lleida el pasado 3 de junio, con el objetivo de recibir información que ayude a identificarla.

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Según informaban a través de 'X', la mujer vestía una camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros, por lo que han habilitado un correo electrónico y un teléfono para cualquier información que ayude a identificarla. Según ha informado el cuerpo en sus redes sociales, la víctima no llevaba ningún documento identificativo. Vestía con un camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros.

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"La DIC investiga el caso para esclarecer las causas de la muerte y trabaja para determinar la identidad de la mujer. Hemos recreado con IA una imagen de ella para ampliar la difusión y la investigación, facilitando su identificación. Si crees que puedes reconocerla o dispones de cualquier información relacionada, contáctanos a través del teléfono 973 700 050, ext. 65106", indican los Mossos d'Esquadra.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.