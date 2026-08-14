Detectado un terremoto de magnitud 3,6 con epicentro en Alhendín, en Granada

Un terremoto de 3,6 grados de magnitud y epicentro en Alhendín, en Granada, se ha detectado este viernes

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Un terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV y con epicentro en la localidad de La Zubia se ha dejado sentir ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el área metropolitana.

Desde el 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA) han señalado que el servicio ha recibido llamadas desde distintas localidades de la comarca central de la provincia como la ciudad de Granada y de municipios como La Zubia, Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares o Maracena.

El propio servicio de la Consejería de Emergencias está realizando una batida entre distintos cuerpos que no han constatado daños personales o materiales.

El aviso de Emergencias a través de redes sociales

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) precisa, tras un cálculo revisado, que el seismo de 3,7 ha tenido lugar a las 18,43 horas con epicentro al noroeste de La Zubia y a cinco kilómetros de profundidad. Además, señala que se ha tratado de un terremoto de intensidad IV, es decir, ampliamente sentido por la población dentro de edificios y por pocos fuera de los inmuebles, pero sin daños.

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Desde el Servicio de Emergencias de Granada han publicado un post en la red social 'X' donde informan sobre el seguimiento del seísmo. "Desde la Delegación de Asistencia a municipios y Emergencias se mantiene el seguimiento de los pequeños movimientos sísmicos registrados hoy en el entorno de Montillana, Noalejo y Benalúa de Las Villas".

Por el momento, las autoridades no han tenido que atender ninguna incidencia provocada por el terremoto y de la misma manera no han comunicado que se haya producido ningún daño material ni que haya que lamentar heridos, aunque mantienen activa la vigilancia tras el terremoto.