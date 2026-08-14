Está acusado de tentativa de asesinato a su expareja tras arrojarla líquido inflamable y prenderla fuego cuando se subió a su vehículo para volver a casa

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2025 y tras quemar a su expareja se dio a la fuga

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PalenciaAgentes de la Guardia Civil han conseguido detener durante la madrugada de este viernes en Paredes de Nava, Palencia, al presunto autor de prender fuego a quien fue su pareja en Cuéllar, Segovia, el pasado 4 de septiembre de 2025. Tras casi un año de investigación, el arresto ha sido culminado por los efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia.

Al detenido se le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial, según ha informado la Guardia Civil.

El autor de la brutal agresión quemó a su expareja y se dio a la fuga con apoyo de su entorno cercano

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de septiembre de 2025, cuando el investigado, –que cuenta además con numerosos antecedentes policiales, principalmente relacionados con delitos contra el patrimonio, y está considerado violento–, presuntamente esperó oculto a que su excónyuge terminara su jornada laboral. A su salida, y una vez la mujer se introdujo en su vehículo para regresar a su domicilio, la roció con un líquido inflamable y prendió fuego posteriormente.

Como consecuencia de la terrible agresión, la mujer sufrió quemaduras de extrema gravedad y ha precisado múltiples intervenciones sanitarias. Él, por su parte, consiguió sustraerse a la acción de la justicia emprendiendo una fuga que, según la investigación, había sido planificada y contó con el apoyo y la cobertura logística de personas de su entorno familiar cercano.

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Más de 70 agentes en un dispositivo de asalto simultáneo para detener 11 meses después al autor de la agresión

Tras estos hechos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia asumió las investigaciones bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Cuéllar y las diferentes diligencias practicadas permitieron determinar que el fugado había pasado por distintas ubicaciones de la geografía nacional.

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La fase definitiva de la operación comenzó cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una nueva ubicación del fugado en un área rural de la provincia de Palencia. Las pesquisas permitieron determinar que podía estar oculto en una de las viviendas situadas dentro de una finca en la que residía un número significativo de personas de su entorno familiar, por lo que las autoridades estrecharon el cerco sobre ella.

La configuración de la finca y la presencia de numerosos familiares suponían una dificultad añadida para los agentes, que no descartaban que, debido a sus antecedentes, pudiera disponer de armas de fuego o armas blancas.

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Así, ante esas circunstancias, la Guardia Civil diseñó un dispositivo de asalto simultáneo en el que participaron más de 70 agentes. Durante la aproximación y el asalto, efectuados durante la madrugada, los agentes utilizaron drones equipados con sensores de captación térmica que permitieron mantener una vigilancia constante del objetivo en condiciones de total oscuridad y controlar sus movimientos para evitar una posible reacción o fuga.

Una vez practicadas las diligencias, el individuo será puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Cuéllar.