Europa Press 14 AGO 2026 - 11:27h.

Según el último balance, 281 personas han perdido la vida, 3.971 han resultado heridas y 379 siguen desaparecidas a causa del terremoto que ha sacudido Colombia

Entre los muchos daños materiales, las autoridades colombinas han cifrado de 65.841 las viviendas averiadas, 10.677 las destruidas y en 127 los edificios colapsados y aseguran que ya se está trazando un plan de reconstrucción

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Ya son más de 280 personas las que han perdido la vida por causa del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste de Colombia el pasado lunes 10 de agosto, según autoridades del país. El epicentro se registró cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aunque también se han visto afectadas otras ciudades densamente pobladas como Cali, Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó. En total, el seísmo ya deja 102.105 personas afectadas y 44.936 familias damnificadas.

Concretamente, 281 personas han perdido la vida, 3.971 han resultado heridas y 379 siguen desaparecidas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

El director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de los efectivos de rescate es "seguir en la búsqueda de las personas atrapadas" bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes "se va agotando".

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"La consigna es no dejar de buscar y encontrar a todas esas personas que están reportadas como desaparecidas, y no descansar hasta (...) encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos", ha subrayado Tamayo en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá.

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Hasta el momento, de los 260 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 246 de ellos, de los cuales 17 son menores de edad.

Plan de reconstrucción de los daños materiales

La UNGRD ha cifrado en 65.841 las viviendas averiadas, 10.677 las destruidas y en 127 los edificios colapsados. A ello se suman daños en cinco aeropuertos, doce puentes peatonales, 34 puentes vehiculares, 198 vías, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos.

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Ante esta situación, el ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, ha explicado que aunque no existe una cifra estimada concreta sobre el coste de la reparación de los daños, el Ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella "desde ya ha trazado un plan para la reconstrucción" de las zonas afectadas, al que se unirán el propio Ejecutivo central con los entes territoriales, las alcaldías, gobernaciones y empresarios.

Del mismo modo, el dirigente ha avanzado que se impulsará un "ejército de profesionales" que estará coordinado por la UNGRD para que elaboren un "diagnóstico real" de "cuántas casas tienen que, definitivamente, demolerse y pensar en vivienda nueva y cuántas pueden tener un mejoramiento".